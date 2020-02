D66-minister Van Engelshoven moet nu met tegenzin foute islamitische scholen aanpakken

Een nieuwe wet moet ervoor gaan zorgen dat ‘foute scholen’ sneller hard kunnen worden aangepakt. Leraren die ‘foute uitspraken’ doen, zouden op die manier sneller hun accreditatie kunnen verliezen. D66-minister Ingrid van Engelshoven mag dit nu, met behoorlijke tegenzin, gaan uitvoeren. Wordt vast een succes!

Lekker tolereren

Zelden lees je een artikel waar het gebrek aan realiteitszin bij D66 zó duidelijk in beeld is gebracht. Als voorbeeld van zo’n ‘foute leraar’ met ‘foute uitspraken’ is een rector van een islamitische hogeschool genomen. Die meent namelijk dat tegenstanders van de Turkse president volgens de koran mogen worden afgeslacht, en dat de ‘Europese islam’ een gedrocht is omdat het homo’s en vrouwelijke imams toestaat. Op z’n zachtst gezegd een behoorlijk anti-D66 sentiment!

Slappe wet nu minder slap

Volgens mij stelt dit nieuwe wetsvoorstel niet zo bijster veel voor. De ontsnappingsmogelijkheid die politici of ambtenaren nu hebben, dat eindeloos aan blijven modderen en tien keer opnieuw onderzoek doen om er toch écht zeker van te zijn dat er stappen moeten worden gezet, kan straks niet meer.

De procedure wordt flink ingekort. Mooi, want dat kon altijd jaren duren. En dat betekent dat men straks daadwerkelijk accreditaties zal gaan moeten intrekken van figuren zoals de hierboven beschreven imam.

D66 vs. haat

En wat vindt D66 van dit plan? “Het is D66-minister Van Engelshoven (Onderwijs) die daarmee aan de slag moet. Zelf wilde ze niet, maar ze wordt er nu door de Tweede Kamer toe gedwongen.” Heerlijk! Maar het zal allemaal wel weer heel lastig worden. Want een minister die niet wil? Dat wordt toch gewoon een procedure-foutje hier en een ondegelijk onderzoek daar? ‘Oeps!’