Epidemie van criminele leerlingen! Dertig scholen in Randstad deden nooit aangifte, slaan nu eindelijk alarm

Doorgeladen vuurwapens, explosieven, cocaïne dealende leerlingen en zelfs leerlingen met een prijs op hun hoofd! Een bestuurder van scholenkoepel iHUB (30 scholen met ~3.000 leerlingen), zegt ‘het probleem niet langer in de doofpot te willen stoppen’. Dat werd hoog tijd!

De scholenkoepel vertegenwoordigt basisscholen, middelbare scholen en mbo-scholen in onder meer Rotterdam en Amsterdam. Ze vallen allemaal onder het speciaal onderwijs. Logisch dus dat daar eerder wat speelt dan op een ‘normale’ school. Maar wat hier nou bekend wordt gemaakt is echt verschrikkelijk!

Ze noemen niet hoe lang het aantal incidenten al wordt verzwegen, maar vorig jaar telden ze er al 3.500. Wel zegt schoolbestuurder Mariette van Leeuwen dit:

“We zien nu in drie maanden wat we eerder in drie jaar zagen.”

En met ‘incidenten’ bedoelt men alles van fysiek geweld tot wapenbezit en drugshandel. Met een kutsmoes dekken ze zichzelf nog in ook. Want ze erkennen weliswaar de fout dat ze praktisch nooit aangifte deden van de incidenten, maar het ministerie van Onderwijs heeft ze ook ‘niet verplicht om over het aantal incidenten te rapporteren’. En ja, als het ministerie zich niet expliciet bekommert om de veiligheid van leerlingen, waarom zou je dan zelf wel die moeite doen?

“Een veilige sfeer creëren in het onderwijs is volgens het bestuur van scholenkoepel i-Hub steeds moeilijker. Van Leeuwen: “De grens om wapens te gebruiken wordt veel kleiner. Je bent steeds meer een held.” De scholen doen al veel, zoals kluiscontroles, cameratoezicht en extra begeleiding voor leerlingen. Maar de hulp van andere instanties, zoals jeugdzorg en politie moet beter.”

Juist ja… nu drillrap ineens bekendheid krijgt en als verklarende factor voor wapenbezit en geweld onder jongeren wordt gezien, kan de beerput eindelijk open. Jarenlang zélf onder de pet houden dat docenten met doorgeladen vuurwapens worden bedreigd, dat er zelfs explosieven af zijn gegaan in die scholen. En dan nu het gore lef hebben om te janken over gebrek aan hulp! Mijn god zeg…