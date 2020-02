Frans Timmermans toont zijn dictatoriale trekjes: ‘Nederland moet zich bewust zijn van de prijs die het kan betalen vanwege haar houding!’

In een interview met het Financieel Dagblad laat onze Timmerfrans zijn dictatoriale trekjes weer eens zien. De ‘dwarse’ houding van de Nederlandse overheid kan ons nog eens duur komen te staan. Als het aan ome Frans ligt kunnen we de volle prijs betalen voor onze ‘dwarse’ houding. Timmermans toont maar weer eens aan hoe zelotisch en sektarisch zijn eurofiele gedrag is.

“Ik hoop dat Nederland zich bewust is van de prijs die het straks kan betalen voor zijn houding.”

Dat Frans Timmermans soms nog enger is dan Guy Verhofstadt dat wisten we al, maar de laatste tijd probeert hij niet eens zijn totalitaire trekjes te verbergen. Zijn we het niet voor 100 procent eens met het eurofiele gedachtegoed van de huidige EU-elite? Prima, maar dan kunnen de volle financiële mep verwachten. Zo aardig zijn onze EU-leiders.

En dit laat precies zien hoe de EU vaart. Meedoen of dreigen. De clowns Timmermans en Verhofstadt doen niet anders. Hele enge mannetjes.. “anders gaan ze kijken hoe ze NL het hardst kunnen raken”. #walgelijk die gasten. pic.twitter.com/zbjQYAjvsm — Barrie (@barrie400) February 1, 2020

De Britten zijn weg, en de eurocraten straffen iedereen die ook maar enige sympathie of begrip toonde af. Vrij logisch dat Nigel Farage zo opgelucht was na jaren van strijd eindelijk deze slangenkuil te verlaten. Met mensen als Timmermans op belangrijke posities gaat de EU nooit een glorietijden beleven, dus laten we hopen dat we zo snel mogelijk van deze demagoog af kunnen. Liever vandaag dan morgen!

De Britten hebben net de EU verlaten. Dit leidt in Brussel niet tot zelfreflectie, integendeel, het leidt tot dreigementen. Frans Timmermans insinueert dat Nederland problemen krijgt als we niet braaf meebetalen aan de altijd stijgende EU-begroting. Dit is de EU…FVD.nl/ja pic.twitter.com/OLzvg3DWjn — ForumvoorDemocratie (@fvdemocratie) February 1, 2020