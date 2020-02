FVD kraakt ’10 Year Challenge’ VVD: ‘Straffen helemaal niet omhoog onder leiding van Rutte’

Al tien jaar lang is de VVD aan de macht in Nederland. Forum voor Democratie vond het de hoogste tijd om de balans op te maken en kijkt onder de noemer ’10 Year Challenge’ terug op tien jaar Rutte in het torentje. Zo houdt FVD de VVD-slogan ‘meer straf en minder begrip voor criminelen’ tegen het licht.

De VVD beloofde in de vorige verkiezingscampagnes namelijk dat criminelen hogere straffen zouden krijgen. De partij van Thierry Baudet haalt deze verkiezingsbelofte nu aan om een punt te maken. Volgens FVD heeft de VVD deze belofte namelijk niet waargemaakt in de afgelopen tien jaar.

In Amsterdam werd vorig jaar een man levensgevaarlijk in zijn nek gestoken. De dader van deze gruweldaad werd onlangs veroordeeld tot ‘slechts’ 36 dagen celstraf. “Wij hebben betere ’10 Year Challenges’ gezien”, aldus FVD op Twitter.

Tien jaar VVD. Vandaag in de krant: slechts 36 dagen (!) straf voor messteken in de hals. Wij hebben betere 10 year challenges gezien… Écht strenger straffen? Volgende keer #FVD stemmen! https://t.co/O4uuULwbMI pic.twitter.com/aaCcnSEsBm — ForumvoorDemocratie (@fvdemocratie) February 15, 2020

Forum voor Democratie belooft de Nederlandse kiezers dat onder hun bewind de straffen wel aantoonbaar omhoog zullen gaan. Natuurlijk is het afwachten of de partij deze belofte, in tegenstelling tot de VVD, wél waar kan maken.

De toon is in ieder geval gezet en de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 is al in alle vroegte en hevigheid losgebarsten. Het zal zonder meer een ‘hard to get’ gevecht strijd worden aan de rechterzijde van het politieke spectrum.