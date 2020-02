GroenLinks dumpt lid Gedeputeerde Staten vanwege samenwerking met FVD en PVV

Lange Leve de Groene Democratie! GroenLinks heeft de Limburgse gedeputeerde Carla Brugman nu definitief uit de partij gezet en geroyeerd. Aanleiding was de samenwerking die Brugman aanging met het Forum voor Democratie en de PVV.

In Limburg wist het college vorig jaar te komen tot een ‘zakencoalitie’, een constructie waarvan FVD-leider Thierry Baudet al langer roept dat dit de bestuurlijke toekomst is voor Nederland. Maar de proef in Limburg was gedoemd te mislukken en GroenLinks trok op Jolanda Sap-achtige wijze de stekker uit het unieke samenwerkingsverband.

Ondanks het feit dat een zakencoalitie bestaat uit politici die worden geselecteerd op hun deskundigheid in plaats van politieke kleur, besloot GroenLinks om vorig jaar juni Brugman direct te partij uit te zetten en te royeren.

Nu, een halfjaar later, is het royement van Brugman definitief. Het royement kwam vorige week weer ten sprake toen een aantal boze GroenLinksers in Dagblad De Limburger klaagden over het gegeven dat Brugman nog altijd niet uit de partij was gezet. Om nieuwe onrust binnen de partij te voorkomen besloot GroenLinks het royement stilletjes in sneltreinvaart te bewerkstelligen. Einde Brugman, einde Groene Democratie.