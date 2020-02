Historisch vredesakkoord: Verenigde Staten en Taliban schudden elkaar eindelijk écht de hand

De Verenigde Staten en de Afghaans-Pakistaanse Taliban hebben elkaar eindelijk écht de hand geschud. Na jaren van onderlinge strijd hebben beide partijen een vredesakkoord ondertekend. Binnen iets meer dan een jaar tijd moeten alle Amerikaanse troepen en de NAVO zijn teruggetrokken uit Afghanistan.

In de Arabische emiraat Qatar ondertekenden zowel de Verenigde Staten als de islamitische beweging Taliban een akkoord dat een einde moet brengen aan een twintig jaar durende strijd tussen beide partijen. Geleidelijke terugtrekking van de Amerikaanse troepen en de NAVO uit Afghanistan, vormen de belangrijkste paraaf in het historische vredesakkoord.

Ook is in het akkoord opgenomen dat de Verenigde Staten vijfduizend gevangen zal vrijlaten. Als tegenprestatie laat de Taliban zelf ook gevangen (1000) vrij.

Op 21 februari hadden de Verenigde Staten en de Taliban al met elkaar plannen gemaakt om het geweld in Afghanistan te verminderen. Of er een wapenstilstand werd toen wel gesproken, maar de definitieve beslissing om alle Amerikaanse troepen terug te trekken is nu pas vastgelegd in het akkoord.

Ondertussen vieren de Taliban in Doha, de hoofdstad van Qatar, een groot overwinningsfeest om de ‘zege op de arrogantie van het Witte Huis’ te vieren. In de Verenigde Staten laten ze het hele gebeuren liever stilletjes aan zich voorbijgaan.

De ondertekening van het vredesakkoord was voor de Amerikanen een veel minder gemakkelijke klus. De Taliban wordt onder andere verantwoordelijk gehouden voor de terreuraanslagen op 9/11. Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, geeft volgens veel Amerikanen onbedoeld legitimiteit aan de Taliban omdat zijn overheid nu een vredesakkoord heeft getekend.