Hoogleraar en demograaf Jan Latten: ‘Komt de EU binnenkort met een nieuw immigratie-dictaat voor Nederland?’

Hoogleraar en demograaf Jan Latten vreest voor een nieuwe Brusselse dwangsom voor Nederland om nog meer immigranten op te nemen. Hij vraagt zich dan ook af of de Europese Unie binnenkort met een nieuw immigratie-dictaat zal aankloppen bij de Nederlandse regering.

Volgens Latten zullen er rond 2030 grote problemen ontstaan als de Nederlandse bevolking naar schatting zal zijn gegroeid met meer dan 100.000 personen. 82.000 van deze nieuwe Nederlanders komt het land binnen via immigratie.

In gesprek met WNL op Radio 1 zegt Latten daarover:

“Het komt met name door immigratie en het lijkt erop dat daar totaal geen grip op is. Hebben wij nog wel enige zeggenschap over de mate van groei? Het lijkt alsof er geen bovengrens is, dat vind ik wel zorgelijk.”

Jan Latten heeft zich in het verleden al veel vaker kritisch uitgesproken over de houding van de Europese Unie en de immigratiegroei binnen Nederland. Vorig jaar noemde Latten het nog vreemd dat men zich in Nederland zo druk maakt om duurzaamheid, maar tegelijkertijd de impact van bevolkingsgroei onbesproken laat.