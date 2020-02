Kamerleden woedend over “walgelijke” Tweet Baudet: ‘Je zal maar van Baudet horen dat je geen Nederlander bent en vrouwen lastigvalt’

Waarschijnlijk had Thierry Baudet te diep in het glaasje gekeken of weer gesnoept van de lavendel toen hij een ‘riskante’ Tweet de wereld instuurde afgelopen vrijdagavond. Afgelopen weekend was de Tweet van Baudet het meest besproken onderwerp, ineens was iedereen de hysterie rondom het coronavirus vergeten. Baudet maakte een flinke blunder, en nu zwijgt hij…

Kamerleden zijn niet te spreken over hun collega en terecht. Een fout maken, ook een kapitale zoals deze, dat kan. Baudet heeft sowieso de gun-factor mee – net zoals Trump. Veel fouten die Baudet maakt lijkt zijn achterban wel te vergeven, wat bij Trump ook het geval is.

Maar wat niet te vergeven valt is dat Baudet voor heel Nederland onbereikbaar is. Kamerleden, de NS, niemand heeft nog een reactie gekregen van Baudet.

Sommige Kamerleden vinden – zoals te verwachten valt – de Tweet van Baudet onsmakelijk, andere vinden het onbegrijpelijk dat hij niet gewoon zijn excuus aanbied voor de gemaakte fout.

“Als er iets fout is: benoem het. Maar beschuldigingen bij elkaar fantaseren is walgelijk en dan ook weigeren je woorden terug te nemen.”

En VVD’er Zohair el Yassini gaat verder met het affakkelen van Baudet

“Als er Marokkaans bloed door je aderen stroomt, ben je bij Thierry Baudet op voorhand een verdachte ondanks je Nederlandse hart.”

Voor D66 was dit natuurlijk weer een prima gelegenheid om wat deug-punten te scoren – en terecht, want de Tweet was gewoon oliedom.

“Je zult maar een Nederlander met een Marokkaanse opa zijn. Je werk doen. Vervoersbewijzen controleren. Beleefd blijven als twee vrouwen die niet willen laten zien. En dan van Baudet horen dat je helemaal geen Nederlander bent en vrouwen lastigvalt.”

Baudet, ga je excuses aanbieden voor deze blunder. Want je blameert niet alleen jezelf maar ook je partij.

Jezus, Thierry. Waarom toch steeds dit soort dingen? Wie doet dat nou? Waarom zet je jezelf iedere keer weer zo te kakken? Waarom doe je steeds weer waar anderen je van beschuldigen? Ik word hier zoooo moe van https://t.co/NNrrWHAdK7 — Michael van der Galien NL (@GalienMichaelNL) February 3, 2020