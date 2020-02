Kots! Opa-van-fiets-schopper heeft alleen maar spijt omdat het om oudere man ging: ‘Nogmaals excuses!’

Tuigvandaaltjes zijn en blijven tuigvandaaltjes, óók als ze betrapt worden en in de problemen komen met de politie. Daar kwam de dader uit een virale video van gisteren achter, die een oudere van zijn fiets schopte vanaf zijn voorbijrijdende scooter. Hij heeft spijt, zegt hij nu, maar alléén omdat het om een bejaarde ging. Jongeren mensen mag je kennelijk wél zomaar zonder reden van hun voertuig trappen.

Inmiddels heeft heel internettend Nederland wel kennisgenomen van het filmpje van een Amsterdamse tuigvandaal die een oudere man van zijn fiets schopt. Zelfs tot in de zwaarbeveiligde bunker van Geert Wilders is de video doorgedrongen, en dus werd het deze jongen – we noemen hem voor het gemak maar even K. Ansenparel – te heet onder de voeten. Hij is door de politie allang in het vizier genomen, en daarom kiest hij eieren voor zijn geld.

Althans, dat denkt jongeheer Ansenparel. Hij biedt via z’n Instagram Stories zijn excuses aan, maar doet dat op een uiterst merkwaardige manier. Want niet zozeer van zijn agressieve en compleet onnodige daad had hij spijt. Nee, de tuigtrapper vond alleen dat hij beter had moeten kijken of het ging om een oudere van dagen. Want we weten allemaal: jonge mensen van hun fiets schoppen terwijl je jezelf Scarface waant op je opgevoerde scooter, dat mag natuurlijk wél. Ahem:

Verder vraagt het stuk vuil ook nog of we hem willen helpen met nep-accounts rapporteren aan de Instagram-politie. Nou, vandaaltje, jij bent je browniepunten voor de nabije toekomst echt wel kwijt. Zoek het dus maar uit met je zogenaamde fake accounts, want ik geloof dat er hier wel ergere dingen gebeuren dan een paar poepflauwe parodie-accounts. Of wou je soms zeggen dat je eigen bejaarden-van-fiets-trappen-actie alleen maar erger was omdat het ging om een bejaarde en niet om een jongere?

Bah!