” Mark Rutte snapt de kritiek van de Verenigde Staten op Europa: ‘Donald Trump heeft gelijk!”

Premier Mark Rutte neemt het onverwachts op voor de Amerikaanse president Donald Trump. De Nederlandse regeringsleider geeft Trump gelijk op zijn zware kritiek op internationale organisaties als de Europese Unie en de NAVO.

Mark Rutte uitte zijn kritiek op de internationale veiligheidsconferentie in München:

“Die organisaties waren de laatste jaren gewoon allemaal zwak. We moeten Trump niet meteen afwijzen, of in de hoek zetten, dat werkt niet. Niet met hem praten, als kleine kinderen, en de hele dag over hem roddelen, heeft geen zin”, betoogde Rutte.”