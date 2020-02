Maurice de Hond: ‘Meerderheid Nederlanders staat positief tegenover meeregeren FVD en PVV’

Steeds meer Nederlanders vinden dat we voor politieke samenwerking niet langer alleen naar partijen als de VVD, D66 en CDA moeten kijken. 58 procent van de kiesgerechtigden in Nederland vindt dat er serieus moet worden gekeken naar een politieke samenwerking met het FVD en de PVV.

Uit een onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat 100 procent van de kiezers van FVD en PVV een voorstander zijn van meeregeren van die partijen. Niet zo verwonderlijk natuurlijk, want we hebben hierbij te maken met de achterban van die twee partijen.

Verrassender is de uitkomst onder VVD’ers en 50Plussers. 66 procent van de VVD’ers ziet wel iets in verkennende gesprekken met het FVD en de PVV om mee te gaan regeren in het volgende kabinet. Maar liefst 69% van de achterban van 50Plus is voor een samenwerking met deze partijen. Onder kiezers van het CDA is dat 58 procent.

Meerderheid Nederlanders volgens peiling @mauricedehond: na volgende Tweede Kamerverkiezingen kan PVV/FvD meeregeren! Zo is dat! Maak de #PVV groot dan gaan we dat regelen! #PVV #Wilders #NederlandWeerVanOns pic.twitter.com/GVRtrsXxL8 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 16, 2020

Onder de Jesse Klaver-sympathisanten zijn de minste voorstanders te vinden om samen te werken met het FVD en de PVV. Maar opvallend genoeg heeft bijna een op de vijf (19%) GroenLinks-kiezers wél oren naar een eventuele ‘groenrechtse’ samenwerking. Bij de SP is dat de helft en bij D66 ziet 37 procent van de kiezers wel iets in een kabinet met Thierry Baudet en Geert Wilders.