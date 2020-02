Na een vreselijke week verslaat Jinek dan toch Op1

In huize Jinek kunnen ze vandaag een heel klein beetje feest vieren. Na een vreselijke week is Eva er namelijk dan toch in geslaagd om het programma van de publieke omroep, Op1, te verslaan.

Gisteren berichtte het AD nog dat het een vreselijke week was voor Jinek — en daar was geen woord van gelogen. Op maandag, dinsdag, woensdag én donderdag keken er namelijk meer mensen naar Op1 dan naar haar programma. Donderdagavond vestigde ze zelfs een laagterecord. Toen keken er maar 552.000 kijkers naar haar programma. Voor een ander willekeurig programma zou dat niet eens zo slecht zijn, maar voor Eva Jinek en dan ook nog op dat tijdstip, én op RTL 4? Slecht. Heel slecht.

Nou, goed nieuws voor de Grote Dame van de Commerciële Omroep, gisteren versloeg ze Op1 dan toch. Er keken 640.000 mensen naar het praatprogramma van de NPO, terwijl 794.000 mensen afstemden op het programma van Jinek. Daarmee haalde ze net de top 10, terwijl Op1 niet eens in de top 15 terecht kwam van best bekeken programma’s.

Zo, die kan de NPO in zijn zak steken.

Toch moet er mij iets van het hart. Is het niet opvallend dat commerciële omroepen als RTL 4 het alleen maar proberen met oud-presentatoren van de publieken? Je hoopt als rechtse kijker dat RTL 4 met een nieuw programma komt, met een nieuw (rechtser!) gezicht. Maar nee. Ze nemen gewoon de linkse Jinek over van de NPO en hopen dat wij dan opeens haar grootst mogelijke fans worden, puur en alleen omdat ze niet meer van belastinggeld betaald krijgt. Voor de rest is ze net zo links als altijd, maar hé, misschien dat we dat over het hoofd zien!

Nou, RTL, dat doen we dus niet. We weten wie Eva Jinek is. We weten precies wat we van haar kunnen verwachten, ongeacht op welke zender ze te zien is. Als jullie als commerciële omroep méér mensen naar je toe willen trekken zullen jullie toch echt niets anders — iets nieuws — moeten verzinnen.

