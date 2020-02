‘Onderzoek’! Fopkrant Volkskrant komt met reconstructie over klimaatscepticisme: ‘Shell financiert alles!’

De partijbode van de PvdA, de Volkskrant, komt weer met een typisch links complot-gedachte op de proppen: Shell zou het klimaatscepticisme in Nederland financieren. Een thriller-achtige reconstructie moet ons doen geloven dat Shell de bron van al het kwaad is. Aan het einde van het artikel is men niet veel wijzer, iedereen verwacht dat Shell miljoenen tot miljarden erin zou pompen, maar dit valt vies tegen.

Waarom dit een ‘typisch links complot-gedachte’ is? Omdat links al langer veel obscure theorieën heeft dat Shell en de gehele olie-industrie het klimaat ‘bedondert’. Ondertussen denken ze ook dat de CIA alle problemen op aarde veroorzaken.

Maar dit keer lopen ze hun gal op Shell te spuiten, de timing is niet verkeerd. Al eerder was Extinction Rebellion aan het ageren tegen Shell, gelukkig greep de politie toen hard in!

De Volkskrant en Follow the Money hebben een heel dossier over hoe Shell het klimaatscepticisme sponsoren in Nederland.

Ondertussen investeert Shell ook gewoon vrij veel geld in duurzame energie. Maar ja dat past niet in het narratief, dus laten ze dat voor het gemak maar buiten beschouwing.

De Volkskrant schrijft in alle geuren en kleuren hoe ‘evil’ Shell wel niet is, en hoe ging Shell voor het klimaatdebat in Nederland is geweest. Ondertussen staat dit ook gewoon in het artikel:

De inhoud van het archief bevestigt de vermoedens. Het geld dat Böttcher in die jaren ontving, blijkt vooral op te zijn gegaan aan de personeelskosten van zijn twee assistenten, aan reiskosten (waaronder meerdere trips naar de Verenigde Staten, Duitsland en Brussel) en aan diverse lunches en diners met zijn vele contacten. ‘Het komt me voor dat de olie-industrie en de staalindustrie er alle belang bij hebben dit kleine team in stand te houden’, schrijft Böttcher in 1996 aan Maarten van Veen, directeur van Hoogovens. Zelf werkt hij pro bono, overtuigd als hij is van zijn strijd tegen ‘de CO2-hetze’.

Met die ‘financiering’ zal het wel meevallen als er twee assistenten van zijn betaald. Ze framen het artikel alsof ze een geniale ontdekking hebben gedaan, alsof Shell honderden miljoenen heeft gedoneerd. Ondertussen gaat het om een paar salarissen van assistenten. Goed verhaal dus.

Ondertussen heeft een ‘Shell-pion’ professor wel een goed verhaal over de klimaathysterie!

Nu klimaat, energie en eindelijk ook kernenergie weer volop in de belangstelling staan, heeft deze podcast van vorig jaar waarin ik spreek bij De Nieuw Zuil niets van zijn actualiteit verloren:https://t.co/BVzXiiu3Te — Kees de Lange (@Infocadl2015) February 21, 2020