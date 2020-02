Robert Jensen tegen fascismeroeper Jesse Klaver: ‘Even dimmen!’

Robert Jensen is helemaal klaar met fascismeroeper Jesse Klaver. Wat de GroenLinks-leider doet is levengevaarlijk, aldus de man die beter dan wie ook het rechtse geluid vertegenwoordigt op YouTube.

Zoals bekend riep Klaver gisteren op Twitter dat het compleet onacceptabel is dat de VVD en het CDA overwegen zaken te gaan doen met Forum voor Democratie in Noord-Brabant. Vre-se-lijk, aldus de communistenleider. Zoiets kan niet. Baudet is een racist! En zijn partij ook! FVD is gewoon keihard “extreemrechts“! Hoe durven CDA en VVD! Wal-ge-lijk!

Jensen heeft daar terecht geen goed woord voor over. “Ik heb hier een boodschap voor Jesse Klaver, want je ziet wat hij hier aan het doen is,” aldus Jensen. “Wat deze man hier doet, Jesse Klaver, is zo onverantwoord. Maar we verwachten niet beter van dit soort idioten. Maar ik heb een boodschap voor je: je moet even gaan dimmen.”

“Hoe jij hier zo schijnheilig weer moreel hoog van de toren blaast, dat mág jij helemaal niet. Jij hebt helemaal niet de positie bereikt die in je leven dat je zo’n morele ridder kan uit lopen hangen. Want Jesse Klaver, jouw partij liep gewoon mee in die extreem, radicaal-linkse haatdemonstratie waarin werd geroepen, ‘als je Thierry dood wilt schieten roep dan paf’.”

“Daar liepen jou partijgenoten, open en bloot liepen die daar in mee,” aldus Jensen terecht. “Die steunen radicaal, extreem-agressief, gevaarlijk links. Rutger Groot Wassink, de doodenge man, liep daar gewoon in mee. En het was niet alleen dat die gevaarlijke ANTIFA’s daarin liepen, in die demonstratie, nee, pedofielenorganisaties liepen er ook in mee.”

Vervolgens confronteerde Jensen Klaver met de walgelijke praktijken van Paul Rosenmöller, de oud GroenLinks-leider die Pim Fortuyn aan het begin van deze eeuw “zo heeft gedemoniseerd dat uiteindelijk één van jullie aanhangers een pistool opgepakt heeft en [Pim] heeft doodgeschoten.”

Deze man, die riep dat hij hoopte dat “het bloeden bij Fortuyn” niet zou stoppen voor de verkiezingen (dat gebeurde inderdaad ook: hij werd kort tevoren doodgeschoten door Volkert van der Graaf), is a) een belangrijke mentor van Klaver en b) zit nu voor GroenLinks in de Eerste Kamer.

Het zegt alles over GroenLinks, een club die Jensen heel terecht “een schandalige partij” noemt, dat Rosenmöller zo’n comeback heeft kunnen maken terwijl iedereen het erover eens is dat hij, samen met Ad Melkert (PvdA), toentertijd het klimaat veroorzaakte waarin Fortuyn doodgeschoten kón worden. Ze waren een ware hetze begonnen, die Fortuyn uiteindelijk met de dood moest bekopen. En dat alleen maar omdat hij niet politiekcorrect was en ongemakkelijke feiten wél durfde te benoemen.

Het is duidelijk dat Klaver en zijn soortgenoten er nu alles aan doen om Baudet dezelfde behandeling te geven. Ze zijn hem bewust aan het Fortuyniseren.

Laten we in godsnaam hopen dat Baudet goed beveiligd wordt.

In godsnaam.

