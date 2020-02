Theo Hiddema heeft er schoon genoeg van en roept Thierry Baudet op om te stoppen met Twitter!

Normaliter staan Thierry Baudet en zijn kompaan Theo Hiddema zij aan zij, maar vandaag even niet. Na de zoveelste ophef over een ondoordachte tweet van Baudet, roept ‘Hiddemeister’ zijn partijleider op om te stoppen met Twitter. “Jongen, hou eens op met dat getwitter”, aldus de nummer twee van Forum voor Democratie in niet mis te verstane woorden.

Hiddema reageerde voor het eerst op alle ophef die is ontstaan na de ondoordachte en inmiddels beruchte Marokkanen-tweet van Thierry Baudet. De lavendel-pessimist van FVD slingerde afgelopen vrijdag een bericht de wereld in over twee vriendinnen die in de trein ernstig lastig zouden zijn gevallen door vier Marokkanen. (‘Marokkaantjes’ in Harry Mens-taal)

Al snel bleek dat het niet zomaar om ‘vier Marokkanen’ ging, maar om een kwartet controleurs van de Nederlandse Spoorwegen die in burger kaartjes controleerden in de trein. Even daarvoor was deze controle ook al aangekondigd via de intercom van de trein.

Volgens Hiddema heeft hij Baudet al vaker gesommeerd om het sociale mediaplatform Twitter vaarwel te zeggen. “Ik erger me aan dat hele medium”, aldus Hiddema.

Opmerkelijk genoeg geeft Hiddema aan dat hij Baudet niet meer heeft gesproken na de bewuste tweet, die volgens de advocaat en politicus “achteraf misschien wel de verkeerde keuze was.” Baudet zou zich momenteel in Rome bevinden voor een conferentie.

Echter lijkt het WhatsApp en belcontact vanuit Rome en het Vaticaan nogal lastig momenteel. Zowel Hiddema alsmede De Dagelijkse Standaard lukt het vooralsnog dus niet om contact te krijgen met de leider van het FVD… Wordt onherroepelijk vervolgd