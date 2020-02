Wat u nog niet wist: Coronavirus verspreidt zich ook via spijsvertering!

We wisten al dat het coronavirus zich via menselijk speeksel of slijm verspreidt. Nu blijkt dat het uiterst besmettelijke virus zich ook kan verspreiden via de spijsvertering.

Persbureau China Xinhua News meldt dat Chinese wetenschappers het virus recentelijk hebben aangetroffen in ontlastingsmonsters en rectale uitstrijkjes. Sommige besmette patiënten bleken namelijk alleen last van buikproblemen te hebben, waaronder ernstige diarree. Ze hadden geen symptomen van koorts, waarvan eerder nog werd aangenomen dat dat de enige aanleiding was om je als grieperig patiënt zorgen te maken over het coronavirus.

De oplossing in de vorm van een medicijn tegen het coronavirus lijkt voorlopig nog ver weg nu blijkt dat wetenschappers nog heel wat onderzoek moeten verrichten om de puzzel rondom het mysterieuze virus compleet te krijgen.

Terwijl het virus zich wereldwijd steeds verder uitbreid is het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels begonnen met het terughalen van Nederlanders uit China. Nieuw-Zeeland heeft het vliegverkeer vanuit China juist platgelegd vanwege de snelle verspreiding van het virus.