Ze worden met de dag gekker in Amsterdam! ‘Vrijmibo zorgt voor slechte sociale cohesie vanwege wit privilege’

De gemeente Amsterdam heeft opnieuw een dieptepunt bereikt, wat knap is trouwens. Want ze bereiken keer op keer een nieuw dieptepunt, de linkse coalitiepartners proberen elkaar keer op keer te overschreeuwen met hun rare identitair linkse slogans. Ditmaal is de vrijmibo in het geding. Dit is namelijk een typisch kenmerk van een ‘witte organisatiecultuur’. Snapt u het nog?

Wat doe je als je als linkse partij geen inhoud hebt, een burgemeester hebt die zelf ook niet voor 100% functioneert, en ondertussen ook nog in het college zit? Vooral niet met constructieve, noodzakelijke issues bezighouden. D66, GL, SP en de PvdA kunnen dit uiteraard als geen ander.

Sinterklaas op kantoor, de gezellige Vrijmibo, dit zijn allemaal kenmerken van ‘Wit privilege’ en een ‘witte organisatiecultuur’. Hartstikke belangrijk natuurlijk dat deze dingen – die de sfeer juist verbeteren op de werkvloer – direct worden ontmanteld. Want ‘wit’.

Van het dekoloniseren van zo ongeveer alles tot aan wit privilege, voor deze uiterst interessante en totaal niet relevante onderwerpen moet u bij de Amsterdamse raad zijn. Daar doet het college er alles aan om de echte problemen – zoals de enorme criminaliteit in onze hoofdstad – niet aan te pakken.

Ze zijn veel meer bezig met deugpunten te scoren, wat schijnbaar ook belangrijk is.