77 nieuwe besmettingen in Nederland, 1.247 nieuwe in Italië en 16 miljoen Italianen in quarantaine

Het RIVM heeft vandaag bekendgemaakt dat het aantal besmette personen in Nederland nu op 265 staat. 77 nieuwe patiënten in één dag. Italië telt 1.247 nieuwe besmettingen en heeft Noord-Italië in lockdown gezet: 16 miljoen Italianen in quarantaine!

16 dagen na het begin van de uitbraak in Italië, is nu besloten om zo’n beetje heel Noord-Italië plat te leggen. Scholen, musea, feesten, (sport-)evenementen en winkelcentra, álles is dicht of afgelast. Italië telde al ruim 4.000 besmettingen en geeft nu aan dat er daar nog 1.247 bij zijn gekomen. Het aantal doden in Italië ligt vooralsnog op 233. Wereldwijd staat de teller nu op 107.510 patiënten, waarvan 60.917 herstelden en in totaal 3.657 doden.

Hoe het precies mis is gegaan in Italië, weet ik niet. Maar het lijkt mij inmiddels toch overduidelijk dat Nederland véél te laconiek doet over dit coronavirus? Ouderen lopen sowieso gevaar, dat is wel duidelijk. Maar ook al is het virus veel minder dodelijk bij jongere doelgroepen, dan nog kan het héle nare effecten gaan hebben. Zo kan de economie wel eens spaak gaan lopen, want ongeveer 20 procent van de patiënten ervaart alsnog behoorlijke klachten!

Noord-Italië is naar verluid de economische motor van het land. Dat ligt dus nu praktisch plat. De kans bestaat dat Italië daardoor een soort domino-effect teweegbrengt en allerlei andere economisch zwakke landen meetrekt. Die zouden op hun beurt dan wel eens landen als Frankrijk, Duitsland en Nederland mee kunnen trekken.