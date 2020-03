Baas intensive cares bekritiseert corona-aanpak Nederlandse overheid: ‘Acute crisis! Je mist centrale, militaire aansturing!’

In een hoorzitting in de Tweede Kamer vanochtend heeft Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse vereniging voor intensive care, kritisch geweest op delen van de overheidsaanpak van het coronavirus tot dusverre. Gommers spreekt van een “acute crisis” en zou willen dat er strakkere, centrale leiding zou worden gegeven.

Het gaat nog niet van een leien dakje met de behandeling van patiënten met het coronavirus in Nederland, dat vertelde Diederik Gommers aan het einde van de ochtend bij een zogeheten technische briefing in de Tweede Kamer. De anesthesioloog-intensivist, die tevens de voorzitter is van de Nederlandse vereniging voor intensive care, mist een strak geleide regie vanuit de overheid. Die is wel nodig, aldus Gommers, want er is sprake van een “acute crisis,” zegt hij:

“Nu liggen er ongeveer 600 coronapatiënten op de ic’s in ziekenhuizen, volgende week zijn het waarschijnlijk 1100 coronapatiënten en 500 patiënten die geen corona hebben. “Die bedden zijn er nu niet”, zegt Gommers. Er wordt door de ziekenhuizen hard gewerkt om meer bedden en apparatuur te krijgen, die geschikt zijn voor coronapatiënten. De intensivisten in de ziekenhuizen misten een centrale regie, vandaar dat zij een landelijk verdeelcentrum zijn begonnen, vertelde Gommers. “Het is echt spannend nu”, zegt hij.”

In antwoord op een vraag van één van de Kamerleden zegt hij dan ook: “Je mist de centrale, militaire aansturing.” De ogen zijn nu dus weer gericht op het RIVM en premier Rutte…