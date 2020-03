Biljoen euro voor Green Deal naar coronabestrijding? Frans Timmermans: ‘Komt niks van in!’

Ongelofelijk. Frans Timmermans blijft onverminderd hard pleiten voor de Green Deal die de EU CO2-neutraal moet maken. Een biljoen euro dat van Timmermans, ondanks de ravage die het coronavirus creëert, niet voor de bestrijding ervan mag worden ingezet. Terwijl de economische gevolgen catastrofaal zullen blijken…

Kijk dan, alsof er genoeg ruimte is om het geld ergens anders vandaan te halen. Alsof de EU met de ene hand het klimaatprobleem eventjes aanpakt, met de andere hand het coronavirus helpt bestrijden, en nog een been ter beschikking heeft voor de Griekse grenzen! Hij zegt: ‘We hebben korte- en lange termijn uitdagingen om te tackelen, en de mogelijkheid om beide te overwinnen.’

We have short term and long term challenges to tackle, and the ability to manage both.https://t.co/BGrfMF4azP — Frans Timmermans (@TimmermansEU) March 24, 2020

De EU heeft tot dusver bar weinig bijgedragen aan het indammen van het virus of het dempen van de effecten ervan. (Al moet ik ze wel nageven dat de richtlijnen van 10 februari (PDF) erg goed zijn en overal al veel eerder hadden moeten worden overgenomen.) Het is voornamelijk bij adviezen en richtlijnen geven, coördineren en financieren gebleven. En natuurlijk het sluiten van de grenzen.

Maar dat is allemaal faciliterend. Wat prima is, maar toen bleek dat het ernstig mis begon te gaan in Italië, en nu Spanje, is dat toch echt onvoldoende. En ja, er wordt gesproken over de mogelijkheid om 7,5 biljoen euro in de economie te pompen als de gevolgen van de lockdowns rampzalig blijken te zijn. Dat is echter ook een paardenmiddel met behoorlijke risico’s.

Maar zelfs als je de houding van de EU wél voldoende vindt, is het nog steeds opmerkelijk dat Frans Timmermans zó rotsvast achter zijn Green Deal blijft staan. Want 7,5 biljoen voor liquiditeit in de markt gebruiken, en een deel van die 1 biljoen euro voor de Green Deal gebruiken om het omvallen van een land te voorkomen, zijn twee verschillende dingen.

Bedenk je namelijk wel dat, als zo’n enorme zak geld in de markt wordt gepompt en diverse economieën aan gruzelementen liggen, je kan rekenen op een flinke inflatie, toch? Weinig te krijgen en alles is duur, maar gelukkig heb je dan wel de (ineens relatief rete dure) klimaatprojecten overal in de stijgers staan!

Daar sta je dan straks, naar het nieuwe windpark te kijken. Oma dood, geconfronteerd met hoge belastingen om het corona vangnet van de overheid te bekostigen, koopkracht fors achteruit en nog meer bezuinigingen op komst. Maar gelukkig wel groene stroom. Wel balen dat het netto-effect weer teniet zal worden gedaan door Aziatische steenkolenfabrieken. Maar Timmermans mocht een biljoen euro uitgeven aan z’n hobbyproject.