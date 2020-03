Bizar! D66 vindt dat migratie-industrie zich niet aan coronamaatregelen hoeft te houden: ‘Bescherming bieden!’

Altijd hartverwarmend om te zien hoe de D66’ers van deze wereld hun prioriteiten helemaal goed op orde hebben, hoor!

Zoals ook de rest van Nederland ondervindt ook de IND, de instantie die de migratie van asielzoekers naar Nederland regelt, hinder van corona. Logischerwijs moet ook deze overheidstak zich aan de regels houden. Die houden momenteel in dat verzoeken van asielzoekers op een lager tempo beoordeeld zullen worden. Want ja, ook de asiel-industrie is niet immuun voor het besmettelijke coronavirus. Dus:

“De rijksoverheid kondigde zondag 15 maart aanvullende maatregelen aan om verdere uitbreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregelen hebben effect op alle Nederlanders en dus ook op medewerkers van de IND en het werk dat ze in contact met klanten doen. ​De gehoren vinden niet langer plaats. Dat geldt zowel voor asiel als reguliere aanvragen. Deze maatregel is in ieder geval tot en met 6 april van kracht. De loketfunctie van de IND wordt tot en met die datum beperkt tot spoedzaken.”

Volstrekt logisch, natuurlijk. Het is lullig voor de vluchtelingen die uit minder veilige landen komen (en wat minder lullig voor alle veiligelanders die schaamteloos meeprofiteren van het Nederlandse beleid), maar het coronavirus besmet nu eenmaal gewoon mensen. Ook zij die een verblijfsvergunning hebben aangevraagd.

D66-Kamerlid Maarten Groothuizen denkt echter dat het coronavirus eens een keer respect moet hebben voor al die vluchtelingen… ze hebben het al zwaar genoeg! Nederland moet het pakket coronamaatregelen dat is afgekondigd jegens migranten dus als de wiedeweer terugdraaien. Want zo bieden we zogenaamd “geen bescherming meer” en ontzeggen we asielzoekers een “individueel recht”. Dus boze D66’er is boos:

“Recht op asiel is een individueel recht. D66 heeft begrip voor het feit dat Corona vraagt om maatregelen, maar het kan niet zo zijn dat Nederland mensen geen bescherming meer biedt. Er moet opvang zijn voor mensen die het nodig hebben. D66 heeft vragen over Kamerbrief van gisteren”

Wat zien we hier? Juist ja. Iemand die z’n prioriteiten weer eens pijnlijk slecht op orde heeft. Maar hé: het is een D66’er. Dus wat hadden we nu eigenlijk ook helemaal verwacht?