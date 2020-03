Bizar! PvdA kan zich maar niet ontdoen van antisemitische trekjes! Partijcongres stond bol van antizionistisch complotdenken!

In het recente verleden ging het ook al vaak genoeg mis bij de PvdA, twee jaar geleden werden jongeren van het CIDI, Centrum Informatie en Documentatie Israël, al weggetreiterd bij een PvdA-congres. Ook gisteren deed het bestuur weinig om antisemitische trekjes binnen de partij te verwijderen. De PvdA heeft net zoals zuster-partij Labour in Engeland een serieus antisemitisme-probleem.

Nog schokkender is dat de motie werd ingediend door Rien Platteschorre: een PvdA-lid dat zelf aan de lopende band antisemitische berichten op Facebook plaatst. Platteschorre deelde zelfs een video van TruNews, een kanaal dat de impeachment van Trump een "Jew coup" noemde. (2/6) pic.twitter.com/aKE3WoSWSG — Hidde J. van Koningsveld (@koningsveld) March 7, 2020

Het is en blijft bijzonder dat de PvdA zulke rare types blijft aantrekken. Er zijn genoeg prominenten binnen de partij van joodse afkomst. Toch blijft de partij een broeinest van extreem antizionisme en antisemitisme. Het zal wel vast ritueel zijn om over het ‘joods complot’ te praten bij het naborrelen.

Platteschorre is tevens bevriend met Amin Abu Rashed, een Hamas-terrorist. Rashed wordt door inlichtingendiensten fondsenwerver vr Hamas in Europa genoemd. Hij organiseerde ook een bijeenkomst waarop Platteschorre sprak, samen met de veroordeelde terrorist Rob Groenhuijzen. (4/6) pic.twitter.com/xjbmyuaYcd — Hidde J. van Koningsveld (@koningsveld) March 7, 2020

Gelukkig heeft het CIDI wat onderzoek gedaan naar deze salon-verheerlijker van Hamas, en wat blijkt? Het is een typische antisemiet: naast wat ordinaire jodenhaat – of zoals zij het noemen ‘kritiek’ – zien we het gebruikelijke flirten met terreurorganisaties als Hamas.

De PvdA moet niet dezelfde fout gaan maken als Labour, ze moeten dit soort onkruid direct uit de partij verwijderen. Je kan de schijn niet ophouden dat je pro-joods bent als je zulke types keer op keer weer inspraak geeft in de partij.

Het is ook bizar dat niemand kritiek gaf op zijn betoog over de joodse lobby.

Ik weet niet wat schokkender is: dat 94% (!) v/d @PvdA voor een motie stemt waarin een definitie om antisemitisme te bestrijden wordt gedemoniseerd (https://t.co/yu5KmixKvK ) of dat antisemitische terreurvrienden als Platteschoor zich schijnbaar thuis voelen binnen de PvdA. (6/6) — Hidde J. van Koningsveld (@koningsveld) March 7, 2020