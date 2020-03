Breaking! Bondskanselier Angela Merkel in quarantaine na contact besmette arts!

Duitse bondskanselier Angela Merkel is in thuisquarantaine. Een arts met wie zij contact heeft gehad, is positief getest op het coronavirus. Dat meldt Het Parool.

Merkel kondigde tijdens een ingelaste persconferentie nog strengere maatregelen aan: een contactverbod voor meer dan twee personen, met een boete van maar liefst 25.000 euro voor wie meent dat te moeten overtreden. Mag niet, ist VERBOTEN!

Families en andere huishouden uitgezonderd. Net als in grotere groepen werken om het virus tegen te gaan, anders zouden ziekenhuizen natuurlijk allemaal in overtreding zijn.

Maar na het afkondigen en toelichten van deze maatregelen op de ingelaste persconferentie, blijkt dat ze zelf ook in isolatie moet vanwege een mogelijke besmetting! Vrijdag kreeg ze namelijk een vaccinatie toegediend door een arts, die positief werd getest op corona. Merkel blijft wel gewoon werken, maar schafft alles nu dus vanuit haar eigen Wolfschanze woonkamer.

Dat moet vast een rilling geven door politiek Europa. Want wie heeft die dokter nog meer behandeld? En wie heeft Merkel in de tussentijd allemaal wel niet de hand geschud? Of haar inner circle? Zoiets ramt de ernst van de situatie er wel in denk ik! Bij onze regering althans, want die Duitsers lijken het beduidend serieuzer te nemen. Die houden Spanje en Italië namelijk goed in de gaten en zetten zich schrap voor een vergelijkbare knal.