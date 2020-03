In mijn kindertijd was ik een enorme fan van Asterix en Obelix. Ik zag mijzelf altijd als Obelix omdat ik altijd groot, stevig én sterk was. De cartoonboeken, de films, de tv-cartoons… ik verslond het allemaal.

Daarom vond ik het wel leuk om via deze cartoon van Ardy Beld even stil te staan bij het overlijden van Albert Uderzo.