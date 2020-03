Column Jan Roos: Complimenten aan de EU! Ze gebruiken de coronacrisis om de eigen nutteloosheid te benadrukken

Jan Roos werd door veel lezers vorige week over de knie gehaald na zijn kritische column in het verband met het opstappen van ‘slappeling’ minister Bruins. “Ik ben ook niet van staal,” aldus Jan en belooft daarom deze week iets positiefs te schrijven. Daarom krijgt de EU van hem deze week een groot compliment.

Mijn schrijven op dit podium van vorige week riep nogal gemengde reacties op. In mijn column noemde ik Bruno Bruins, de na twee weken corona-crisis afgetreden minister van volksgezondheid, een slappeling. Meneer was reeds oververmoeid, terwijl de crisis pas net was begonnen. Waar ik hem vergeleek met een deserterende soldaat op de Grebbeberg, nog voordat er een enkel schot was gelost, bleek dat de meerderheid hem als held zag. We moesten zelfs voor hem klappen. Ik denk dat Bruno zich een soort Chamberlain waande, net na zijn ontslag. Hij dacht dat hij door een woedende menigte verscheurd zou worden, maar het bleek te gaan om mensen die hem op het schild wilden hijsen. Ik blijf het een bijzondere reactie vinden op iemand die zo snel zijn post verlaat.

Enfin. Op Twitter was ik twee dagen lang trending topic. Ik moest dood, dan wel in ieder geval corona krijgen. En was sowieso een bijzonder slecht mens zonder ziel. De roep om kritische opiniemakers, kritische wetenschappers, kritische journalisten en kritische politici de mond te snoeren wordt ook steeds harder. De rijen dienen gesloten te worden en de democratie op een gevaarlijk laag pitje gezet. Als je daar tegen bent deug je niet. Nou, ik ben ook niet van staal. Dus heb mijn lesje geleerd en zal deze week eens iets positiefs schrijven.

Ik wil graag de Europese Unie een compliment geven. Juist in tijden van crisis weet je wat je aan zo’n organisatie hebt. Waar mensen soms moeite hebben om uit te leggen waarom het beter is uit de EU te stappen, hoeven ze nu alleen nog maar ‘coronacrisis’ te zeggen. Want wat maken de Brusselse koekenbakkers het ons makkelijk. Weer zitten ze apathisch voor zich uit te staren in crisistijd. Net zoals bij de eurocrisis, de kredietcrisis en vluchtelingencrisis. Weer hoeven we niks van deze lui te verwachten.

Nota bene de Russen, door de EU als grootste gevaar voor het continent bestempeld, rijden met hulpgoederen door Italië. China stuurt medici, Cuba wetenschappers. En de EU? Die deed helemaal niets. Nou ja, niets. Albanië werd via de achterdeur toegelaten. Een maffiastaatje dat alleen maar geld gaat kosten en ellende gaat opleveren. Want blijven groeien is het devies. Ook nu. Het is alsof je een obees, die niet meer kan lopen, een hele slagroomtaart in zijn keel ziet duwen.

Doet de EU dan werkelijk niks? Nou, dat is niet helemaal waar. Ze geven ons geld uit. Maar dat is business as usual. 37 Miljard euro stellen ze beschikbaar in het Corona Response Investment Initiatief ‘om de gezondheids- en economische crisis te lijf te gaan’. Het is de bekende pavlovreactie van Brussel. Bij een crisis eerst heel lang niks doen en dan uiteindelijk met ons geld gaan strooien. Maar wat krijgen wij, als grootste nettobetaler, van de €37.000.000.000, waar wij €2.000.000.000 euro aan bijdragen? Nou, 25 miljoen. 0,06% van de koek. Terwijl ons land zowel qua gezondheid als economie een van de hardst getroffen Europese landen is, kunnen we weer voor anderen betalen en zelf nauwelijks iets terugkrijgen.

Het is dan ook schandalig dat een land als Italië ons kwalijk neemt dat we niet solidair met hen zijn, omdat Nederland niet akkoord is gegaan met de eurobonds. Nederland is altijd solidair met armere Europese landen; daar is die hele transferunie namelijk op gebouwd. Wij betalen, zij ontvangen. Die eurobonds zijn door de eurolanden uitgegeven obligaties om te voorkomen dat lidstaten omvallen en de eurozone uit elkaar klapt. Dus dan houden we niet alleen met ons geld het arme zuiden en oosten in leven, we zijn dan ook mede-eigenaar van hun schulden. Dat zou collectieve zelfmoord zijn.

Dus ook nog een compliment voor Mark Rutte die tegen heeft gestemd. Voor zolang het duurt natuurlijk. Hij was namelijk ook tegen de toetreding van Albanië tot de EU. Maar dat verzet werd vorige week opeens stilletjes gestaakt.