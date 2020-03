Column Kenneth Steffers: Linkse samenwerking brengt slechts meer Brussel, meer immigranten en meer klimaatdwang

Columnist Kenneth Steffers is niet zo’n fan van het nieuwe linkse monsterverbond dat Lodewijk Asscher, Lilian Marijnissen en Jesse Klaver gisteren beklonken hebben in de Tolhuistuin in Amsterdam. De partijen willen “meer Brussel, meer immigranten en meer klimaatdwang,” waarschuwt Kenneth: “En wie daar niet in meegaat zal gestraft worden.”

De drie linkse partijen GroenLinks, de PvdA en de SP presenteerden gisteren een nieuwe onderlinge samenwerking. Een fusie tussen de drie partijen zit er voorlopig nog niet in. Wel willen Jesse Klaver, Lodewijk Asscher en Lilian Marijnissen met hun linkse alliantie een krachtig, socialistisch en klimaatbewust blok vormen tegen rechtse partijen zoals VVD, FVD, PVV en in mindere mate het CDA.

Om te kunnen inschatten wat de neveneffecten van zo’n linkse samenwerking kunnen zijn moeten we naar het huidige beleid van de Europese Unie kijken. Al dan niet toevallig vandaag presenteerde eurocommissaris en PvdA-klimaatpaus Frans Timmermans een nieuwe Europese klimaatwet. In die wet staat dat lidstaten die te weinig doen aan het behalen van de klimaatdoelen hard bestraft moeten worden.

Timmermans doet niet eens geheimzinnig over zijn intenties. Hij zegt letterlijk dat hij moet ingrijpen omdat Europa in 2050 anders mogelijk niet klimaatneutraal is. Ja, u leest het goed: MOGELIJK. Toch voelt Timmermans de noodzaak om nog meer macht naar zich toe te trekken en Europese lidstaten te dreigen met dwangsommen en uitsluiting.

Binnen het Europees Parlement is er inmiddels al lichte paniek uitgebroken over de klimaatwet van Timmermans. Zo ook binnen de Nederlandse fracties in Brussel. Forum voor Democratie spreekt van een ware machtsgreep van Timmermans. De VVD en het CDA sluiten zich daar bij aan en noemen het voorstel afwijzend een overdracht van de macht.

De partijen (VVD, FVD, PVV en CDA) die nu geschrokken reageren op de machtsgreep van Timmermans, zijn precies de partijen die GroenLinks en de PvdA willen uitsluiten met hun linkse ‘monsterverbond’. En daar schuilt nu net het gevaar. Met de samenwerking op links halen we ook meer Timmermans naar Den Haag. En meer verdeeldheid. Want de eurosceptische Socialistische Partij van Marijnissen is nu een verbond aangegaan met GroenLinks en de PvdA.

Het zal de SP nog meer stemmen gaan kosten en nog ongeloofwaardiger maken, maar bovenal zijn ze nu een gevaarlijke samenwerking aangegaan met twee partijen die in Europa al hebben laten zien wat ze in hun mars hebben: meer Brussel, meer immigranten en meer klimaatdwang. En wie daar niet in meegaat zal gestraft worden door Timmermans. Nu nog in Brussel, straks ook in Den Haag.