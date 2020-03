Column Ozair Hamid – ‘Laten we niet vergeten wie schuldig aan de verspreiding van het coronavirus is’

Terwijl Nederland rouwt en angstig naar buurlanden kijkt, springt 1 gegeven in het oog: de veroorzaker. Wie of wat heeft bloed aan zijn handen. Wie of wat onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij duizenden families. Wie of wat schuldig is aan één van de grootste economische recessies in de geschiedenis.

CNN liet zich de afgelopen dagen kritisch uit over het feit dat de Amerikaanse president het nieuwe coronavirus, het ‘Chinese virus’ noemde. Trump benadrukte echter het vitale belang van zijn bewoordingen – en de president maakt daar een valide punt, want hoeveel (financiële) ellende zou ons bespaard zijn, wanneer de Chinese overheid kleur bekende en zich niet zo onderdrukkend zou gedragen. Waarom meegaan in verhaal van de Chinese propagandamachine?

Hebben we geen morele schuld en plicht om de dader voor het gerecht te slepen, zoals we doen met andere misdrijven? Ik denk het wel, en dat moeten we de Chinezen duidelijk maken. Het was de Chinese overheid die niet ingreep, loog en wegkeek. Het is de Chinese overheid die verantwoording moet afleggen, hier, in Den Haag.

Zodat het duidelijk is dat we een lakse houding tegenover binnenlandse zaken, die ook in een internationaal kader relevant zijn, niet accepteren.

Van China zijn we nu nog niet afhankelijk, dus beter nu, dan nooit. We kunnen prima zonder Chinese, medische apparatuur. We hebben een geweldige, dynamische private sector en de beste studenten ter wereld. Onze Delftse studenten zijn op dit moment bezig met het fabriceren van schaarse beademingsapparatuur. Hetzelfde geldt voor een Twents hightechbedrijf.

Met zo’n combinatie heb je geen steun nodig van een autoritair regime.

Rutte; Haal de onderste steen naar boven en zet uw in voor rechtvaardigheid, net als in het MH-17 proces. Bevries (in internationaal verband) tegoeden, werk Chinese opkoopprogramma’s tegen en eis excuses voor de gevallen doden.

Laten we niet vergeten wie schuldig is aan de verspreiding van COVID-19: China.

