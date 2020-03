Complottheorie of wanbeleid? Rechtszaak Baudet vs. Buitenhof op 11 maart

Op 11 maart, 10:00 uur zal de rechtszaak van Forum-leider Thierry Baudet en de gedagvaarde omroep VPRO, die tv-programma Buitenhof uitzendt, dienen in de rechtbank van Lelystad. Dat maakte de rechtbank Midden-Nederland zojuist bekend. Ik ben benieuwd!

De debuterend Buitenhof-presentatrice Natalie Righton vloog volgens Baudet compleet uit de bocht toen ze zijn uitspraken in de uitzending besprak met oud-FVD’er Henk Otten. Baudet had het volgens Righton over “een vooropgezet plan” van de EU “om het witte Europese ras te vervangen door Afrikaanse migranten”. Buitenhof noemde het “een juiste parafrasering”, Baudet spreekt van “schandelijke leugens”.

Dat Baudet uitspraken heeft gedaan die behoorlijke ophef hebben veroorzaakt, moge duidelijk zijn. De wens voor een dominant blank Europa, waarvan hij later zei op cultureel vlak te doelen. De homeopathische verdunning van de samenleving, dat hij op eenzelfde wijze heeft toe moeten lichten. Z’n uitspraken komen nog steeds om de haverklap voorbij. De ‘parafrase’ zou volgens Buitenhof binnen deze context een correcte zijn over de volgende uitspraak van Baudet in een Tweede Kamerdebat, waar hij sprak over:

“het opzetten van veerdiensten om immigranten vanuit Afrika over te zetten naar Europa om de nationale identiteit te verzwakken zodat er geen nationale staten meer zullen zijn.”

Het CDA, D66 en de PvdA hingen natuurlijk direct hoog in de gordijnen. ‘Extreemrechtse omvolkingstheorie!’ werd er geroepen. En dáár lijkt het nu om te gaan: denkt Baudet dat er een actief beleid is van een pro-EU elite, dat op allerlei manieren probeert om nationale identiteiten te verzwakken en Europese landen onder één centraal gezag te brengen? Met andere woorden: denkt Baudet dat er een complot is of niet?

Voor de rechtszaak maakt dat misschien uit maar voor de Europese bevolking niet. Want als het géén complot blijkt te zijn maar het effect van het (falende) beleid heeft wel dezelfde uitwerking, is het dan ineens wél oké? Identiteit weg, natie opgeheven, massa’s mensen uit alle uithoeken van de wereld, die nooit dezelfde (laat staan een sterke) binding of waardering hebben met de geschiedenis, cultuur, tradities en identiteit van de Europese landen en hun bevolking.

Als het wegvagen van dat alles puur een ongelukje blijkt, dan is er niks aan de hand? ‘Oeps, volgende verkiezingen beter’? Ik vind het ronduit schandalig iemand als Asscher of Jetten blijft hameren op een vermeend complot en niet ingaat op al die aspecten waarvan Baudet denkt dat het wel eens opzettelijk beleid zou kunnen zijn.