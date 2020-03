De lockdown komt eraan: Verpleeghuizen gaan ‘mogelijk vandaag al’ op SLOT

Weet u nog dat onze vrienden van het fopkabinet Rutte III ons vertelden dat er geen lockdown kán komen in Nederland? Nou, geloof het of niet, maar steeds meer delen van de samenleving gaan toch op slot. Waar wij eerder vandaag al berichtten dat gevangenissen in lockdown-modus zijn, kunnen we nu toevoegen dat binnenkort hetzelfde gaat gelden voor verpleeghuizen.

Dit nieuws wordt tot ons gebracht door De Telegraaf. Het huisblad van de VVD stelt dat “bronnen” zeggen dat verpleeghuizen “mogelijk vandaag” al op slot gaan “vanwege het coronavirus” COVID-19. Deze lockdown is bedoeld om kwetsbare ouderen te beschermen én het verplegend personeel dat hen behandelt.

Officieel dan. Want in werkelijkheid gaat het natuurlijk alleen maar om dat personeel, dat relatief jong en daarom ‘nuttig’ is. We weten allemaal dat dit kabinet zich totaal niet druk kan maken om het wel en wee van ouderen. Maar goed, hartstikke leuk dat ze de schijn toch nog even ophouden, hoor.

Volgens De Telegraaf zal minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid deze maatregel later vandaag aankondigen. Hij zal daarbij ook onderstrepen dat de maatregel vanwege de twee redenen hierboven beschreven wordt ingesteld, maar dat is dus onzin. Geen lid van het kabinet dat zich zorgen maakt om het lot van ouderen. Het gaat om het personeel dat, in de woorden van De Telegraaf, “hard nodig [is] in de strijd tegen het coronavirus.”

Ik bedoel maar: we ontdekten eerder vandaag al dat ouderen met het virus (of als die ouderen daar niet toe in staat zijn hun familieleden) “gevraagd” wordt om akkoord te gaan met een behandeling buiten de Intensive Care om zodat de IC’s ‘lucht krijgen.’

Maar, gelukkig, in hun drang om jongere mensen wél te beschermen gaat het kabinet ouderen nu ook per ongeluk in bescherming nemen. Da’s toch nog iets.

