De lockdown werkt: nu vasthouden en daarna TESTEN TESTEN TESTEN

Het nieuws van de dag is natuurlijk dat het aantal doden voor het eerst lager is vandaag dan de dag ervoor. Het aantal sterfgevallen ging van 43 gisteren naar 34 vandaag. Dat zijn er nog altijd 34 te veel, maar toch; het is een significante verbetering ten opzichte van de situatie zoals die was.

Hoe komt dat? Nou, eigenlijk is het best simpel: de zachte lockdown, die nu verder ontwikkeld is in een “intelligente” (och gut) lockdown (aldus Rutte) wérkt. Misschien dat het nodig is om verder te gaan — zoals in de meeste andere Europese landen — maar toch: de impact van de maatregelen zoals die tot dusver genomen zijn, zijn duidelijk zichtbaar. We zien hetzelfde in Duitsland, België, Denemarken en Noorwegen. In al die landen, waar de overheid ferm heeft opgetreden, is de situatie razendsnel onder controle aan het komen.

Dit betekent niet dat het allemaal geweldig is en we feest kunnen vieren. Een paar dagen weinig aandacht voor het virus en het gaat meteen weer los. We hebben gezien wat er gebeurde toen Rutte en co. voor de groepsimmuniteitsstrategie kozen: in no-time liep het dodental op. Als dat niet veranderd was waren we zonder meer deze week nog over de grens van honderd doden per dag gegaan. Nu kon dat vrijwel zeker voorkomen worden– en dat allemaal door de regels aan te scherpen en met een halve lockdown te komen, gevolgd door de lockdown zoals die er nu is.

U zult het niet vaak lezen op DDS, maar daar verdient het RIVM zowaar een complimentje voor. De strategie van 1,5 meter afstand (social distancing) en mensen vertellen dat ze zoveel mogelijk binnen moeten blijven is effectief gebleken. Gelukkig maar. Daarbij natuurlijk wel de volgende kanttekening: zowel het RIVM als het kabinet zijn hiertoe gedwongen door publieke (en ongetwijfeld niet-publieke, wat wil zeggen achter de schermen) druk. Zij wilden juist wel voor groepsimmuniteit gaan. Hadden zij daarin volhard dan was het scenario van Nederland als een Italië aan de Noordzee buitengewoon reëel geweest — ook al omdat het RIVM maar al te vaak foutieve informatie verspreidde. Hoe dan ook, nu is dat rampscenario voorkomen. Goddank.

Goed, dit moet dus zo doorgaan. De komende tijd moet deze ‘intelligente’ lockdown intact blijven. We kunnen het ons niet veroorloven om hier nu mee op te houden. De scholen moeten dichtblijven (een uitzondering kan gemaakt worden voor examens, maar dat is het dan wel!). Social distancing moet in stand blijven. Tuigvolk dat de regels aan de laars lapt moet beboet worden. Evenementen / bijeenkomsten moeten verboden blijven.

Op het moment dat de boel dan écht onder controle is en we kunnen zeggen dat er dagelijks geen nieuwe besmettingen zijn moeten we vervolgens de aanpak van Singapore volgen — een aanpak die ook bepleit wordt door Thierry Baudet. Dat wil zeggen: testen, testen, testen. Iedereen moet getest worden. Continu. Ga je een publiek gebouw binnen? Temperatuur meten. En ja, mensen moeten ook massaal onderworpen worden aan de volledige coronabloedtest.

Als iemand positief test (of koorts van boven de 37,5 graden heeft) moet die persoon per direct geïsoleerd worden. Niet meer naar buiten, ook niet met een mondkapje op. Boodschappen laat je maar doen. Gewoon binnen blijven tot je beter bent. Pas daarna mag je er weer uit. Dit is hoe men dat in Singapore doet, en dit is hoe we het in Nederland zullen moeten doen als we deze eerste fase van de lockdown gehad hebben.

Goed nieuws dus, vandaag. Nee, we kunnen geen feest vieren, maar het is wel degelijk tijd voor een iets positiever geluid. In ieder geval vandaag.

Oh, dan nog één opmerking: we moeten heel goed in de gaten houden wat er gebeurt in Rusland. Ja, de vluchten naar Spanje zijn afgelopen, maar hoe zit dat met Rusland? Is die grens al afgesloten? Geen mens gelooft de cijfers van Moskou. Het Kremlin liegt overduidelijk. Hoe verstandig is het nog om Russen Nederland in te laten komen?