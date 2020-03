De VPRO misleidt u over de zaak Baudet

In het Engels zeggen ze in zo’n situatie: When you’re in a hole stop digging. Ongelooflijk genoeg doen de VPRO en het programma Buitenhof precies het tegenovergestelde: ze blijven niet alleen scheppen, ze scheppen harder dan ooit tevoren.

“De rechter heeft Buitenhof [woensdag] in het gelijk gesteld in het kort geding dat Thierry Baudet aanspande tegen de VPRO,” aldus de kop van het artikel op de website van de publieke omroep. Vervolgens wordt gesteld dat de VPRO buitengewoon “tevreden [is] met de uitspraak van de rechter en blij [is] met deze steun voor de onafhankelijke journalistiek.”

Want, stelt de van uw belastinggeld gesponsorde fopomroep, “[v]olgens de rechter zijn Baudets woorden uit het Kamerdebat van 18 februari 2020 in de Buitenhofuitzending van 23 februari 2020 parafraserend samengevat.”

Daarom viert de VPRO een feestje. En dat is wat merkwaardig. Want de rechter heeft de “parafrasering” juist duidelijk “gebrekkig” genoemd. Heel gek, maar daar zegt de “objectieve” publieke fopomroep niets over. Het woord “gebrekkig” valt niet eens in het artikel. Dat is opmerkelijk, zeker omdat de rechter concludeerde dat de parafrasering van “Baudet woorden uit het Kamerdebat van 18 februari 2020 in de Buitenhofuitzending van 23 februari” dus niet op juiste wijze parafraserend zijn samengevat.

Als ze bij de VPRO iets van eergevoel hadden — en hun taak als journalisten zelfs maar een beetje serieus namen — zouden ze dat ruiterlijk toegeven en zélf laten weten dat mevrouw Righton het anders had moeten verwoorden, ook als haar handelen volgens de rechter niet onrechtmatig was als zodanig. Maar nee, in plaats daarvan kraaien ze dat ze “gewonnen” hebben en impliceren ze dat de parafrasering volgens de rechter correct was.

Nogmaals, dat is niet het geval. Kijk de video maar van de persrechter van de rechtbank die het allemaal kort samenvat:

VPRO hoeft uitlating over Baudet in Buitenhof niet te rectificeren https://t.co/r5IahxH6Or pic.twitter.com/1o1LRGcOFr — rb Midden-Nederland (@rechtbankMNL) March 25, 2020

“De presentatrice heeft, wat Baudet in het Kamerdebat zou hebben gezegd, geparafraseerd,” aldus de persrechter. “Dat wil zeggen, in haar eigen woorden hebben weergegeven. De rechter oordeelt dat die parafrasering gebrekkig is geweest. Omdat zij daarbij drie woorden heeft gebruikt – blank, ras en vervanging — die Baudet in dat debat niet heeft genoemd, en die nou juist een bijzonder negatief gewicht hebben.”

Met andere woorden: de parafrasering klopt niet. Van geen kant. Het is geen parafrasering van wat Baudet daadwerkelijk gezegd heeft in het debat. Dat de VPRO nu claimt dat dit wél zo is, is een leugen. Puur en simpel.

Het enige wat de VPRO wél kan claimen is dat de rechter gelooft dat, “die gebrekkige parafrasering nog niet [betekent] dat de VPRO ook onrechtmatig heeft gehandeld.” Dát hangt af van andere factoren zoals de meningsvrijheid, Baudets status als publiek persoon, en Baudets eerdere uitspraken. Onjuist, ja, onrechtmatig neen. Dát is de conclusie van de rechter.

Maar de VPRO doet dus net alsof de rechter heeft geoordeeld dat de parafrasering wél juist is. Als we het dan over “nepnieuws” hebben, dan is dit daar een uitstekend voorbeeld van. De VPRO liegt, de omroep verdraait de waarheid, en denkt daar nog mee weg te komen ook.

Nou ja, we zullen maar zeggen: redden nummer 1.508 om de NPO op te doeken. En snel een beetje.

