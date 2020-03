Eindelijk actie! Femke Halsema neemt harde lijn van Aboutaleb over: ‘Ik treed op tegen lichtzinnige mensen!’

In navolging van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb hebben ze ook in Amsterdam het licht gezien. Femke Halsema heeft namelijk aangegeven keihard te zullen optreden tegen mensen die de maatregelen rondom de coronacrisis negeren.

In het wekelijkse programma Het Gesprek met de Burgemeester laat Halsema geen spaan heel van mensen die denken dat ze -ondanks de ‘intelligente lockdown’- toch het recht hebben om te doen alsof Amsterdam het ‘hoeren en sloerenparadijs’ is van weleer. Dat laatste is namelijk niet het geval, want Nederland verkeerd momenteel in een gigantische crisis en onze hoofdstad is daar natuurlijk geen uitzondering op.

Het duurde wel even voordat Halsema eindelijk tot een nieuwe aanpak durfde te komen. Dat laatste is ook niet gek in een linkse en inclusieve stad waar je rekening met iedereen dient te houden.

Godzijdank is Halsema nu dus toch tot inkeer gekomen:

“Ik moet als burgemeester gebruik maken van bevoegdheden die buitengewoon uitzonderlijk zijn. Eigenlijk geldt in de hele stad een samenscholingsverbod. Dat is nogal wat.”

Halsema ziet nu dan ook geen enkele andere keuze dan keihard te gaan handhaven in haar Amsterdam. “Ondanks dat het uitzonderlijk is zullen we optreden”, waarschuwt de wakker geworden burgermoeder. “Op het moment dat mensen zich misdragen, dat mensen lichtzinnig zijn, zullen we optreden!”

We gaan het zien. Heel Nederland kijkt met argus ogen naar het beleid van Halsema in Amsterdam. Ze zou een voorbeeld moeten zijn voor de rest van het land. Het is alleen jammer dat de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb wel meteen alle touwtjes in handen had betreffende zijn bestuurlijke beleid. Of Halsema dat goede voorbeeld gaat volgen zullen we snel genoeg kunnen concluderen. Of niet…