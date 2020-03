Farmaceut Roche geeft onder druk coronatest-recept vrij, toch is de overheid het probleem

Tot voor kort had waarschijnlijk niemand van Zwitserse farmaceut Roche gehoord. Maar ineens werden zij hét toonbeeld van het immorele kapitalisme van ‘het grootkapitaal’ in de vorm van Big Pharma: de farmaceutische industrie. Daar is zat voor te zeggen, maar dat is niet het hele verhaal! De overheid heeft óók flink bijgedragen aan het testtekort en de initiële houding van Roche Nederland.

Roche

Roche Nederland is een grote farmaceut en beschikt over een recept om betrouwbare tests voor het coronavirus te produceren. In een mum van tijd nam de vraag naar die tests toe en kon Roche de vraag simpelweg niet aan. ‘Geef het recept dan vrij en laat andere labs het óók produceren’, werd er vanuit de politiek gesommeerd.

Geheim recept

Maar dat was onnodig, vond Roche (hebben ze inmiddels toch wel gedaan). Het recept zou namelijk vrij beschikbaar zijn op internet. Dat werd al snel als smoesje gezien, want Roche heeft wel degelijk een ander (en beter) recept. Vergelijk het met het recept voor cola, wat ook makkelijk te vinden is, en het geheime recept van Coca Cola, dat beter wordt bewaard dan de meeste staatsgeheimen. Je gaat met een cola-recept nooit Coca Cola kunnen maken. Hetzelfde geldt voor Roche’s coronatest-recept.

Asscher vs. Big Pharma



Roche kreeg het recent opgeplakte label van ‘onethische raskapitalist’ nog een keer te verduren: Asscher kwam met de nietmachine in de aanslag. Als Roche het recept niet vrij zou geven dan zou Asscher hen de gevolgen aanrekenen. Mooi stukje profilering als tough guy.

Niet Roche maar overheid is het probleem!

Roche komt tot nu toe behoorlijk slecht uit de verf en heeft ook grotendeels zelf zitten wrijven in die vlek, overduidelijk. Máár! Een klant van Roche zegt tegen GeenStijl 2,5-3 weken geleden al te horen te hebben gekregen dat er leveringsproblemen werden verwacht, vanwege de opkomende pandemie. Roche zou een ‘own country first’ (Zwitserland) beleid gaan hanteren. Bestellingen moesten op tijd worden geplaatst zodat levering nog plaats kon vinden.

Een klein lab heeft dus ~3 weken geleden deze heads-up ontvangen en ernaar gehandeld, ziekenhuizen en de overheid niet. ‘Zij moeten die signalen dan bijna automatisch ook hebben ontvangen’, redeneert de klant.

Hoe doortrapt Roche tot nu toe ook lijkt, het valt in het niet bij wat dit voor onze overheid impliceert. Drie weken lang doen alsof de neus bloedt en dan dreigen met dwangmiddelen omdat een bedrijf niet mee wil werken aan de ad hoc-strategie die sindsdien is ontstaan… Het kabinet had ook een maand geleden al flink kunnen bestellen, al had dat wel verraden dat de framing van ‘het is maar een griepje’ en ‘kleine kans dat het hierheen komt’ regelrechte leugens waren.