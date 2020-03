FILMPJE! Thierry Baudet geeft 5 redenen voor Total Lockdown en VERNIETIGT kneus Jesse Klaver

Tijdens het debat gisteravond in de Tweede Kamer over het nieuwe coronavirus COVID-19 legde Thierry Baudet in slechts anderhalve minuut uit waarom er een Total Lockdown moet komen in Nederland. En, terwijl hij dit deed, veegde hij op ongekende, genadeloze wijze de vloer aan met de grootste kneus van het Parlement. Ik heb het dan natuurlijk over Jesse Klaver.

“Als je een korte periode van lockdown hebt, hoe eerder we ermee beginnen, hoe korter die tijd hoeft te duren,” aldus Baudet tegen Klaver. “Dan heb je ten eerste de besmettingen volledig onder controle omdat je weet als er na een week of twee, tweeëneenhalf geen cases zijn gekomen, geen klachten zijn gemeld, dan weet je bijna zeker dat mensen het niet hebben. Dus dan weet je, ‘oké, we hebben het onder controle.’ Dat weet je waar het zit.



“Twee, tegen die tijd kunnen wij alle maatregelen nemen ten voorbereiding van nieuwe besmettingen die nodig zijn: uitbreiding capaciteiten Intensive Care, bestellen van mondkapjes, bestellen van beademingsapparatuur, bestellen van tests, zodat we overal in Nederland voldoende tests hebben. Dus je koopt tijd,” ging de Forum voor Democratie-leider terecht verder.

“Drie, de kans dat er een vaccin wordt ontwikkeld of andere manieren van resistentie wordt groter.”

“Vier,” aldus Baudet terwijl Klaver alleen maar met op en mond kon toekijken, “omdat het beter weer wordt weten we dat in het algemeen, respiratoire aandoeningen nemen af, de weerstand van mensen neemt toe omdat het beter weer wordt, enzovoorts.”

Op dat moment was het duidelijk dat Baudet Klaver helemaal onder de tafel debatteerde, wat ongetwijfeld de reden was dat Kamervoorzitter (van de PvdA) Khadidja Arib besloot om in te grijpen. “Nee.” “Nee,” probeerde ze weer. Helaas voor haar liet Baudet zich niet tegenhouden. Hij sprak gewoon door.

“Vijf, omdat ook andere landen om ons heen dit soort maatregelen nemen neemt ook de kans exponentieel af dat het vanaf het buitenland onze kant opkomt.”

“Dit was uw vraag,” concludeerde Baudet, “dit is het antwoord.”

Vervolgens liep hij gewoon weg naar zijn bankje.

En Klaver? Nou, die zag er na afloop zó uit:

Ja Jesse, dat was me wat he?

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor mijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Steun hem dus — 169 DDS-lezers gingen u al voor!