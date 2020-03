Gevochten als een leeuw: FVD duwt democratisering door!

Vandaag is de eerste hoorzitting in de Tweede Kamer met een door Thierry Baudet geëiste wijziging in het Reglement van Orde: geen geclusterde vragen meer (waardoor een wollig gesprek ontstaat) maar directe één-op-één ondervraging.

In een heel ver verleden was D66 dé democratiseringspartij van Nederland. Hans van Mierlo en zijn kornuiten begrepen dat, als je de politiek dichterbij het volk wil brengen, je hen daadwerkelijk inbreng moet geven, en de interne politieke processen transparanter moet maken. Helaas is D66 tegenwoordig een ronduit dictatoriale partij die niets heeft met het begrip ‘democratie.’

Het goede nieuws? Er is een nieuwe democratische partij opgestaan: Forum voor Democratie. En die partij heeft op dit gebied een belangrijke overwinning geboekt. Thierry Baudet heeft er namelijk voor gezorgd dat, als een gast ondervraagd wordt in de Tweede Kamer, ervoor gekozen kan worden om over te schakelen op een directe één-op-één ondervraging in plaats van de geclusterde vragen die normaal gebruikt worden. De oude methode van ondervragen leidt steevast tot wollige antwoorden waar je niets aan hebt — en waarin bepaalde vragen natuurlijk toevallig vergeten worden.

Door de inzet van Baudet is dat vanaf nu anders. In de hoorzitting van vandaag over dikastocratie kan er overgegaan worden op een Amerikaans systeem waarbij een Kamerlid de gast directe vragen kan stellen op een vraag-antwoord-vraag-antwoord basis. Het nieuwe systeem staat beschreven in het nieuwe Reglement van Orde:

Het gaat dus om punt twee: “De commissie kan voorafgaand in een procedurevergadering besluiten dat tijdens de hoorzitting de door een lid gestelde vragen, met inbegrip van vervolgvragen, steeds meteen kunnen worden beantwoord door de genodigde aan wie zij zijn gericht.”

Dit is een bijzonder belangrijke overwinning voor FVD en het eerste échte succes van die partij op het gebied van democratische vernieuwing.

Sterker nog, de wijziging was zo belangrijk dat Baudet uiteindelijk als een leeuw moest vechten omdat het partijkartel initieel weigerde ermee akkoord te gaan. Hij pleitte in hoorzittingen voor het openbreken van de procedure, werd lid van de Commissie Herziening, droeg internationaal vergelijkingsmateriaal aan en zocht het debat steeds weer op… net zolang tot de oude gevestigde politiek er niet meer omheen kón.

Natuurlijk is het niet eens zo gek dat het partijkartel er niets in zag. Zoals Baudet DDS vertelde gelooft hij dat “politiek over argument en verantwoording afleggen” gaat. Wij willen heldere besluiten, heldere discussies, en transparantie in de politiek.”

Hartstikke mooi, maar zoals Forum ook heeft ontdekt de afgelopen jaren gaat de politiek wat het partijkartel betreft eerst en vooral over macht. Meer transparantie en democratie staat hun macht in de weg. Dat willen ze dus altijd en ten koste van vrijwel alles voorkomen, wat dan ook de reden is dat het nog een hele opgave was om deze procedurele wijziging er doorheen te krijgen.

