Graaiers first. Henk Otten wil voorrang politici op Corona-tests, terwijl oudjes en zorgverleners creperen

Dat Henk Otten een bijzonder schaamteloze man is wisten we al, maar de leider van GO gaat nu wel héél ver. In een brief aan zijn collega’s in de Eerste Kamer eist hij dat zij allemaal getest worden op het coronavirus, Dit terwijl zieke ouderen en proestende en hoestende zorgverleners niet getest kunnen worden omdat er niet genoeg tests zijn.

“Wij als Eerste Kamerleden,” schrijft Henk de Graaier, moeten “onze rug recht houden.” Ja, ja, in het “landsbelang” moeten zijn hun “taak als volksvertegenwoordigers” kunnen uitoefenen. “Wij moeten nu als Eerste Kamer, als belangrijk en volwaardig onderdeel van de Staten-Generaal, nu stoppen ons nog langer in zelf-quarantaine te plaatsen.”

Zeg stuk stront, wie heeft je gescheten?

Bovenstaande is al hautain genoeg, maar Otten is nog lang niet klaar. Oh nee, het wordt nog veel erger.

“Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om te herhalen wat ik ook al diverse malen bij de Voorzitter heb aangekaart,” aldus Otten, “namelijk dat wij als fractie GO van mening zijn dat de leden van het Kabinet, de leden van de Tweede Kamer en de leden van de Eerste Kamer en griffie allemaal in de gelegenheid gesteld moeten worden om op korte termijn GETEST te kunnen worden op het Corona-virus zodat wij zo snel mogelijk onze taken als volksvertegenwoordigers kunnen gaan hervatten.”

Wat. Een. Arrogantie. Volgens de enorm strenge richtlijnen van het RIVM worden zieke oudjes én ‘grieperig’ zorgpersoneel niet getest, want niet ‘noodzakelijk.’ Dit terwijl de eersten een grote kans op overlijden lopen en de tweede het virus op grote schaal kunnen doorgeven aan anderen — en dan ook nog eens aan mensen die al ziek, zwak en misselijk zijn.

Zorgverleners redden mensen het leven — of maken patiënten per ongeluk ziek! — maar Henk is veel belangrijker. Want meneer zit in de (volstrekt nutteloze!) Eerste Kamer.

En dan zijn we er nóg niet. Oh nee. Otten is namelijk ook maar wat graag bereid om die tests zelf even te regelen. “Laten wij als Eerste Kamer nu niet te afwachtend zijn en het heft in eigen handen nemen en onze leden gaan testen op het virus. We hebben als Eerste Kamer genoeg medische expertise in huis om dat snel te kunnen organiseren lijkt me.”

Wat nou protocollen, Graaiende Henk doet het zelf.

Bij nader inzien is ‘schaamteloos’ toch echt veel te zacht uitgedrukt. Wat een vent.

