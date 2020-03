Het gaat beginnen! ‘Economische recessie komt in beeld. Centrale banken kiezen massaal de aanval.’

We waren er al bang voor, en onze angst wordt nu werkelijkheid. Dit jaar komt er een zware recessie aan voor de Europese Unie. Zo’n 20.000 bedrijven hebben nu al werktijdverkorting aangevraagd, hele sectoren zijn compleet ontregeld en ontmanteld. Dit gaan we allemaal voelen in onze portemonnee. Ook in Brussel neemt de paniek toe, want wat zullen de gevolgen zijn voor de euro?

De coronacrisis is een ramp voor onze nationale en Europese economie. We zitten nog niet eens op 24 uur wat betreft de lockdown en de economie krijgt nu al harde klappen. Mensen op de economische beurzen zijn angstig, banken proberen te redden wat er te redden valt en kleine bedrijven zitten nu al in nood.

Ondanks internationale maatregelen is de angst goed zichtbaar, de beurzen tonen alleen maar rode cijfers. De Eurocommissaris voor de interne markt, Thierry Breton, voorspelt nu al dat dit een enorm rampjaar gaat worden voor de EU. De eurozone zal in een recessie worden geduwd. Grote delen van de economie raken compleet verlamd, en niemand weet nu precies voor hoelang.

Dit zorgt voor een ongewenst effect op de beurzen, aangezien investeerders bang zijn. Weer andere slaan hun voordeel uit de economische malaise.

Ondertussen kiezen banken voor de aanval, de komende tijd zullen de rentes worden verlaagd en gaan ze miljarden pompen om de economie enigszins uit het slob te trekken.