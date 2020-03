Horrorvideo! Reactie microbioloog bij WNL over rekensommetje ‘0,5 procent = 50.000 doden’: ‘u bent een goeie rekenaar’

Ongelofelijk! In de uitzending van tv-programma WNL, wordt doodleuk verteld dat Rutte rekening houdt met minimaal tienduizenden doden! Maar wie het fragment goed volgt, merkt dat de microbioloog zelf een ‘optimistische’ ‘lager dan 1 procent’ aanhoudt. Dat zijn 100.000 mensenlevens!

Doordat er een paar keer ‘net als bij griep’ wordt geroepen, zou je haast denken dat het allemaal wel meevalt wat hier zo wordt gezegd. Ook doordat de presentatrice meent dat die 50.000 doden (bij 0,5 procent) het geval is als de ziekenhuizen het niet meer aankunnen. Maar dat klopt dus van geen kant! Die 0,5 procent was het (behoorlijk optimistische) best case scenario: bij voldoende capaciteit, personeel, medicijnen en apparatuur! Maar de microbioloog ging zelf in eerste instantie uit van (een voor hem realistische) ‘minder dan één procent’, oftewel minder dan 100.000 doden. En wederom: als de ziekenhuizen het aankunnen.

Maar als we kijken naar de meest recente cijfers van het RIVM, dan zie ik die 1 procent, laat staan die 0,5 procent, écht niet gebeuren! Daaruit blijkt namelijk dat het aantal doden bijna is verdubbeld en dat het aantal ziekenhuisopnamen op 314 staat! Dat is ongeveer een derde van de capaciteit voor de spoedeisende hulp van heel Nederland. Het is weliswaar niet bekend hoeveel van die 314 inmiddels weer ontslagen en/of gezond zijn. Maar aangezien het coronavirus mensen soms wel tot drie weken aan hun bed kluistert, stemt mij dit totáál niet gerust!

Ik denk dat we keihard op een overbelast zorgsysteem afstevenen, op ramkoers in de vijfde versnelling. Zuid-Korea en de Chinese provincies buiten Hubei (waar het in de stad Wuhan begon) spreken van een sterftecijfer van 0,9 procent. Dat kwam omdat zij er wél redelijk op tijd bij waren en draconische maatregelen hebben genomen. Daarvoor is het in Nederland al véél te laat. Dat cijfer is dus totaal onrealistisch voor ons.

De WHO spreekt van een gemiddeld sterftecijfer van 3,4 procent. De initiële schatting van 2 procent werd flink opgeschroefd. Grote bijdragers hiervoor zijn Wuhan (4,9 procent), de hele provincie Hubei (3,1 procent) Iran (~9 procent) en Italië (7,7 procent).

Wij lijken eerder in het profiel te passen van Hubei of Italië, afhankelijk van of ons zorgsysteem overbelast raakt. Dan zit je tussen de 3,1 en 7,7 procent dus, ga maar na waar we dan over praten…