Huidige maatregelen lijken te werken! Steun voor een totale lockdown afgenomen!

Ondanks het feit dat Maurice de Hond had aangekondigd een kortstondige pauze in te voeren, komt hij vandaag toch met onderzoeksresultaten op de proppen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat steeds minder Nederlanders iets voelen voor een totale lockdown. De huidige maatregelen zouden genoeg zijn.

Volgens De Hond was vorige week nog precies een kwart van de Nederlanders er een voorstander van dat Nederland volledig op slot zou gaan om de coronacrisis te kunnen bedwingen. Dat aantal is inmiddels geslonken tot 21%. Veel Nederlanders geven aan al genoeg effecten te merken van de ‘vrijwillige’ lockdown die is afgekondigd door het kabinet.

Een ruime meerderheid (73%) is thans van mening dat de scholen tot na de meivakantie gesloten moeten blijven. Bij ouders met kinderen op de basisschool is dat iets minder, namelijk 64% procent.