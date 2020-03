Joe Biden wint South Carolina voor zich met bijna de helft van de Democratische stemmen

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft goede zaken gedaan tijdens de voorverkiezing in de Amerikaanse staat South Caroline. Bijna de helft van het Democratische electoraat gaf zijn steun aan de voormalige running mate van Barack Obama.

Met de winst in South Caroline heeft Biden zijn eerste overwinning binnengesleept, sinds hij in de race is gestapt om de presidentskandidaat voor de Democraten te worden. Volgens de meeste peilingen is Biden de grote favoriet om het in november op te nemen tegen de zittende president Donald Trump.

Thank you, South Carolina! To all those who have been knocked down, counted out, and left behind — this is your campaign. Together, we will win this nomination and beat Donald Trump. — Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) March 1, 2020

Een beter moment om een staat binnen te slepen was er niet voor Biden. In de staten Iowa en New Hampshire moest hij het afleggen tegenover Bernie Sanders en Pete Buttigieg. In Nevada wist Biden op te krabbelen, maar dat bleek niet genoeg voor de winst in die staat.

Via Twitter zegt Joe Biden:

“Enkele dagen geleden verklaarden de pers en de experts onze campagne dood. Maar na vanavond is het duidelijk dat we nog springlevend zijn – en we hebben uw hulp nodig om de vaart erin te houden.”

Bernie Sanders moest in South Carolina genoegen nemen met een tweede plaats. De relatief onbekende miljardair en milieuactivist Tom Steyer wist met zijn ‘financiële begrotingscampagne’ verrassend de derde plek te pakken. Toch had Steyer zelf gegokt op een grotere winst en heeft zich om die reden teruggetrokken uit de verkiezingsrace.

Echt spannend wordt het aanstaande dinsdag voor de Democraten. Op deze Super Tuesday wordt er in veertien staten tegelijkertijd gestemd, wat goed is voor ruim een derde van het Democratische electoraat. Als we de peilingen mogen geloven zal de strijd vooral losbarsten tussen Joe Biden, Bernie Sanders en Pete Buttigieg.