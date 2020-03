‘Nederlandse aanpak van Corona faalt hard: onze zorg heeft de capaciteit gewoon niet voor dit geraffineerde virus’

Daniël Mantione mailde de redactie over het het coronavirus. Er zijn namelijk wat bijzondere dingen aan de hand die niet altijd duidelijk worden overgebracht. Mantione probeert ons een duidelijker beeld te schetsen.

Wat in Nederland onvoldoende in de media terecht is gekomen, is de evolutie van het virus, want het virus kopieert zichzelf niet perfect. Er is inmiddels een Chinese stam en een Italiaanse stam van het virus. De Italianen hebben aan de hand van de snelheid van mutatie van het virus een analyse gedaan wanneer de Italiaanse stam van de Chinese stam is afgetakt.

De ontluisterende uitkomst was: ongeveer oktober/november: Nog voordat iemand dit virus kende. Dit betekent niet noodzakelijk dat Italië ook in die periode besmet is, de Italiaanse stam kan ergens anders “voorgeëvolueerd” zijn, voordat het virus naar Italië kwam. De plaats waar de stammen afgetakt zijn, is evenwel onbekend, omdat men lang niet op alle plaatsen waar het virus is losgebroken een dergelijk stamonderzoek heeft gedaan.

Maar ondanks dat het niet noodzakelijk oktober/november is geweest, het virus was waarschijnlijk wel al lang in Italië aanwezig voordat het daadwerkelijk gevonden is. Het virus heeft zich minimaal weken tot mogelijk maanden kunnen verspreiden: Een verkoudheid en ook een longontsteking komt vaker voor en een arts denk niet direct aan nieuwe gevaarlijke ziektes.

Toen men eenmaal de diagnose COVID-19 stelde was het te laat. De Italianen hebben toen in één weekeinde duizenden tests uitgevoerd om te achterhalen wie het virus had, maar het virus was al veel verder verspreid, verder dan de Italianen voor mogelijk hielden.

Ik ben informaticus. Als informaticus krijg je geleerd dat voor een

computervirus de prioriteiten als volgt liggen:

1 – Verspreiden

2 – Onzichtbaar blijven

3 – Schade aanrichten

Een computervirus dat deze prioriteiten verkeerd legt, is niet succesvol. Een virus dat veel schade aanricht, maar zich niet verpreidt, wordt snel verwijderd en een uitbraak is klein.

Het Coronavirus heeft door mijn ogen als informaticus bekeken, zijn prioriteiten zeer goed gekozen:

– Het is aanzienlijk besmettelijker dan griep, reeds in de incubatietijd is het al overdraagbaar.

– Vanwege de vrij lange incubatietijd in combinatie met dat het voor velen bij een verkoudheid blijft, is het virus zeer onzichtbaar.

– De dodelijkheid van het virus is i.v.m. prioriteit 2 beperkt, maar wel hoog genoeg om zeer gevaarlijk te zijn voor de bevolking.

Met andere woorden: het is een zeer geraffineerd virus.

Ik kan aanbevelen om op de televisiezenders van de getroffen landen eens de nieuwbulletins te kijken en de voorlichtingsfilmpjes eromheen. Die zijn soms vrij tegenstrijdig met wat in Nederland gecommuniceerd wordt.

Zo zijn op Arirang, een Engelstalige Koreaanse zender, filmpjes te zien dat mondkapjes in huis moet halen en bij klachten niet zonder mondkapje op straat mag. In Nederland doet men dat niet om hamstergedrag te vermijden. Interessante zenders op dit punt zijn Rai News, Arirang en NHK World (Japan). Allen in Nederland te ontvangen met een schotelantenne.

Korea is een interessant land op dit punt: men heeft geweigerd de economie plat te leggen. Overal waar het virus uitbreekt worden personen in quarantine gezet, kantoren/fabrieken gereinigd, en daarna gaat men weer aan het werk. Men zet daarentegen zeer zwaar in op tests, bijna op industriële schaal, tenten langs de weg waar mensen zich snel kunnen laten testen. De Koreanen lijken het gelijk aan hun zijde te krijgen: Ze vinden veel besmettingen, maar hebben zeer weinig doden. Ze hebben waarschijnlijk een zeer goed beeld van wie besmet is en het moment dat ze de zaak onder controle krijgen lijkt niet te ver weg.

Italië was met agressief tests uitvoeren en opsporen goed bezig, maar lijkt inmiddels niet verder te kunnen opschalen: de grens van de capaciteit lijkt bereikt. In combinatie met dat men te laat was (het virus zat buiten de contactgroepen die getest werden), leidt dat nu tot een escalatie.

En dan komen we op capaciteit: de achilleshiel van de gezondheidszorg in Nederland. Wij hebben marktwerking. Reservecapaciteit kost geld, de tucht van de markt zorgt ervoor dat je dat zo goed mogelijk optimaliseert. Het gevolg is dat door fusies, faillisementen en centralisaties de reservecapaciteit in Nederland zeer klein is. Op de centrale plaatsen is men zeer kundig, maar het aantal kundigen in het land is laag.

Coronatests konden alleen in het Erasmus-ziekenhuis en bij het RIVM uitgevoerd worden. Inmiddels schaalt men op (beetje laat?), maar eigenlijk is het absurd. Op televisie toonden ziekenhuis trots hun isolatieruimtes. Hoeveel van die isolatieruimtes hebben ze? Hoeveel beademingsapparaten hebben ze? Zo min mogelijk, want duur.

Dit is de reden waarom het RIVM zo min mogelijk tests wil uitvoeren. Het lijkt evenwel dat het om deze ziekte te bestrijden, je heel goed weet wie besmet is en wie niet. Zo vroeg mogelijk een besmetting opsporen is de sleutel.

Daniël Mantione is een informaticus en computer-expert van Italiaanse komaf.