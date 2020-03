Nieuwe cijfers van het RIVM: 93 nieuwe doden en 884 nieuwe besmettingen in Nederland

Het RIVM heeft zojuist de nieuwe cijfers van de afgelopen 24 uur bekend gemaakt. De cijfers vallen lager uit dan gisteren, maar nog steeds zijn er 93 doden te betreuren. Ook blijft het aantal geteste besmettingen flink stijgen.

Het RIVM komt met de volgende cijfers:

“Overzicht aantallen

Het totaal aantal positief geteste patiënten: 11.750 (+884)

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 3990 (+507)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 864 (+93)

Duiding

Net als de afgelopen dagen is gemeld, neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Deze week zal duidelijk worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking.

In Noord-Brabant zet de afnemende trend in het aantal ziekenhuisopnames door. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg zijn er relatief veel ziekenhuisopnames. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu krijgt via meerdere bronnen informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De gegevens per dag van stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) zijn ook opgenomen in de rapportage Data coronavirus.

Deze cijfers worden meerdere keren per dag bijgewerkt door Stichting NICE. De cijfers in deze rapportage lopen achter op de actuele situatie.”