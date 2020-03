Onmenselijk! Rusthuis gooit zweep erover bij ouderen: ‘Luxeleven is voorbij! Was jezelf! Geef ons complimenten!’

Het coronavirus heeft het slechtste naar boven gehaald bij personeel van verzorgingstehuis WZC Poldervliet. De behoorlijk op leeftijd zijnde inwoners kregen een brief waarin ze eens goed werd ingepeperd dat hun “luxeleven” nu voorbij was. Ze moeten zichzelf maar wassen, en het personeel meerdere keren per dag complimenten geven. En wie daar van opkijkt krijgt nog eens naar z’n hoofd geslingerd: “Klaag niet!”

Wat is het verschil tussen een verzorgingstehuis voor ouderen, en een strafkamp? Voor de inwoners van WZC Poldervliet in het Vlaamse Kruibeke lijkt dat zo goed als nihiel te zijn. Daar wordt de coronacrisis aangegrepen om de daar woonachtige senioren nog even goed in te peperen wie de baas zijn. “Nathalie en Team poldervliet” hebben iedereen die daar woont een brief gestuurd en laat in niet al te zachte bewoordingen weten dat het leven onaangenamer gaat worden.

Zo kunnen de ouderen hun “luxeleven” wel vergeten”, en moeten ze vooral niet “veeleisend” zijn. Alsof het om kinderen gaat krijgen ze te horen: wees blij met wat jullie krijgen. Ook staat in dikgedrukte woorden dat “onze collega’s meerdere keren per dag een dankuwel en een compliment” dienen te krijgen. Zo niet, dan gaan ze helemaal weg. Ook moeten zoveel mogelijk mensen zichzelf wassen en en wordt de op leeftijd zijnde inwoners van Poldervliet ingeprent: “Heb respect, klaag niet.”

Daarnaast wordt ook de Tweede Wereldoorlog van stal gehaald om de nieuwe maatregelen te rechtvaardigen.

Inmiddels heeft de directie excuses gemaakt voor de bikkelharde brief. “Ongelukkig geformuleerd,” is de bezweringsformule. Er er komt nu een ‘zachtere brief’.

Ja, doh. Maar de schade is al aangericht.