Paniek neemt toe in Italië! 475(!) doden in één dag, 4207 nieuwe besmettingen!

Italië gaat op dit moment door één van haar grootste nachtmerries, waar het dodenaantal gisteren nog in de 300 lag doorbreekt het nu bijna de grens van 500. Verreweg de meeste doden zijn gevallen in Lombardije, waar de lokale autoriteiten nogmaals oproepen dat mensen echt thuis moeten blijven anders worden er nog striktere maatregelen genomen.

BREAKING: Increase of 4,207 cases in Italy, bringing the total to 35,713 🦠 35,713 Infected (+4,207) 🦠

🥀 2,978 Deaths (+475) 🥀

🌡4,025 Recovered (+1,084) 🌡 Active Cases are 28,710 (+2,648)#CoronavirusOutbreak #CoronaVirusUpdate #ItaliaZonaRossa https://t.co/WFodeW4k2j — COVID-19 Updates (@coronawatch_eu) March 18, 2020

Dit is opnieuw een record voor Italië qua dodenaantallen op één dag. Zelfs China had op haar piek – afgaande op de cijfers die we wél weten – niet zo’n hoog dodenaantal.

In Italië lijken ze radeloos, autoriteiten hebben al een complete lockdown ingesteld. Verbetering lijkt voorlopig nog niet in zicht.

Autoriteiten willen nu nog meer maatregelen nemen om mensen binnen te houden, zelfs het sporten in je eigen tuin overwegen ze nu.

In Lombardije sprak een treurende gouverneur die het afschuwelijk vindt dat het nodig is dat gepensioneerde dokters en zorgpersoneel volle bak meehelpen in het helpen van besmette gevallen. Met man en macht probeert men van alles te doen om de crisis op te lossen, maar Italië lijkt stuurloos.

Voor nu lijkt er nog steeds geen verbetering in te zitten, en het is maar afwachten wat de cijfers van komende dagen zullen zijn.

Wat een verschrikking.