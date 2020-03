Peiling! Vertrouwen in kabinet neemt af: aanpak coronavirus onvoldoende

Een enquêteonderzoek van Marktonderzoeksbureau Markteffect, met 1400 deelnemers, laat een flinke daling zien in het vertrouwen van de Nederlander, in de aanpak van het coronavirus door het kabinet. De nuchtere houding van tien dagen geleden is inmiddels wel vergaan.

Het aantal Nederlanders dat grote tot zeer grote aanpassingen in hun leven hebben gedaan, is gestegen van 6 naar 21 procent. 41 procent zegt dit ‘in kleine mate’ te hebben gedaan. Het aantal mensen dat zegt te hamsteren, is gestegen van 11 naar 17 procent (en nog eens 17 procent zegt dat te zullen gaan doen!).

Maar nog belangrijker is dat de overheidsaanpak van het coronavirus steeds minder wordt vertrouwd. Het vertrouwen is gedaald van 77 naar 66 procent. Het idee dat er voldoende maatregelen worden genomen, is ook gedaald van 76 naar 58 procent.

Deze cijfers zijn wel nog van voor de zojuist aangekondigde maatregelen voor de horeca, scholen, kinderopvang en sportclubs. Al zou het mij niet verbazen dat het vertrouwen bij de volgende peiling niet enorm zal zijn gestegen. Doordat het kabinet tegen de adviezen van het RIVM ingaat, is dat denk ik voor velen een signaal dat het RIVM onvoldoende besef heeft van de situatie. In dat geval heeft de overheid dus véél te weinig, véél te laat gedaan. Die (aankomende) stijging van paniekmaatregelen (het hamsteren vooral) gaat daar een teken van zijn.