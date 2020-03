Peilingen! Mensen nemen massaal maatregelen. Sociaal isolement populair bij veel mensen en de politiek reageert te langzaam!

Uit de nieuwe peilingen van Maurice de Hond blijkt dat veel mensen extreem voorzichtig zijn sinds de epidemie ons land heeft bereikt. Van extra handen wassen tot mensen mijden. Ons dagelijks leeft wordt compleet overgenomen door de angst voor het coronavirus. Hamsteren, sociale afsluitingen en andere maatregelen blijven voorlopig nog wel populair.

Zoals men kan zien in de peiling is het vrij duidelijk dat veel respondenten hun levensstijl hebben aangepast, of binnenkort direct zullen doen. Naast de gebruikelijke dingen zoals persoonlijke hygiëne zien we ook dat veel mensen ervoor kiezen om zichzelf min of meer af te sluiten van de buitenwereld.

Dan maar niet naar een borrel, dan maar geen praatje op straat of in de supermarkt. Mensen zijn zich actief bewust van het verspreidingsgevaar en leven er naar.

Zoals te verwachten valt zijn veel VVD’ers best tevreden met het optreden van Rutte, toch zijn er veel mensen die vinden dat er te laat is gereageerd. En dat is ook wat je veel terugvindt op sociale media. Nederland reageert gewoon te langzaam vergeleken met andere delen van Europa.

Veel mensen hebben kritiek op het feit dat scholen of uitgaansgelegenheden nog open zijn. Terwijl dit ook gewoon brandhaarden zijn.

Toch is het vooral duidelijk dat men verdeeld is over de aanpak van het kabinet, er zijn ook mensen die vinden dat het prima gaat.