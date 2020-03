‘Ruim de helft PVV-kiezers heeft angst voor het coronavirus, GroenLinks-achterban is een stuk optimistischer’

Het coronavirus heeft inmiddels Nederland bereikt, maar bang zijn we allerminst. Nog niet eens de helft van de Nederlanders (44 procent) is bang dat het erger zal worden dan een gemiddelde griepepidemie.

De jaarlijkse griepepidemie verliep dit jaar milder dan de afgelopen vier jaar. Misschien wel daarom lijkt de gemiddelde Nederlander zich nauwelijks zorgen te maken over het coronavirus. Uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond blijkt dat slechts 44 procent van de ondervraagden bang is dat het coronavirus een heftigere uitwerking zal hebben dan de ‘normale’ griep.

Kiezers van de PVV en Partij voor de Dieren zijn het meest pessimistisch over het coronavirus. Meer dan de helft (55%) van de kiezers op die partijen denkt dat het weleens helemaal uit de hand kan gaan lopen. De achterban van GroenLinks en de SP is een stuk optimistischer: 35 procent denkt dat het allemaal wel mee zal vallen.

60 procent van de ondervraagden is positief over het optreden van de Nederlandse regering met betrekking tot het coronavirus. Slechts 17 procent (waaronder een groot deel van de PVV-achterban) is sceptisch en 11% noemt de houding van het kabinet met betrekking tot het virus zelfs ‘ronduit slecht’.

In Nederland is het aantal besmettingen inmiddels opgelopen tot zeven coronapatiënten. De persoon die het meest recent positief werd getest op het virus ligt in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Meer informatie over het coronavirus is te vinden op de speciale COVID-19-pagina van het RIVM. Op de website van het Rode Kruis worden de actualiteiten rondom het virus ook bijgehouden.