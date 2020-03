‘Rutte, niet nagedacht?! “Immune” Nederlanders zullen straks andere landen besmetten met het coronavirus’

Nederland als plek waar je als buitenlander gegarandeerd het coronavirus oploopt. Nu nog een dystopie. Maar straks wellicht een akelige werkelijkheid, als we de redenaties van advocaat Geert-Jan Knoops volgen…

Topadvocaat Geert-Jan Knoops staat bekend om zijn uitstekende en kraakheldere argumenten in de vele strafrechtszaken waarin hij verdachten heeft verdedigd, onder wie ook PVV-leider Geert Wilders in zijn ‘minder, minder, minder’-proces. Maar nu de rechtspraak in Nederland voorlopig stil ligt, moet Knoops iets anders doen met zijn tijd.

Dus volgt hij, net als miljoenen andere Nederlanders, het nieuws over het coronavirus op de voet. En komt hij tot een vrij schrikbarende conclusie. Alhoewel er stapels bewijs zijn dat de door Mark Rutte gisteren aangekondigde groepsimmuniteit voor het coronavirus niet gaat werken, gaan we even veronderstellen dat Rutte gelijk heeft en zijn methode werkt. Wat dan?

Nou, dan is Nederland straks een ontzettend gevaarlijk land voor anderen. Want alhoewel Nederlanders dan een groepsimmuniteit hebben opgebouwd tegen het virus, geldt dat niet voor landen die hebben gekozen het virus gewoon uit te roeien. Knoops komt dan tot een conclusie die uitermate schadelijk is voor de volksgezondheid van andere landen, en daardoor dus óók voor onze eigen open economie. De advocaat zegt:

“Hele wereld on lockdown en Nederland laat Corona onder bevolking komen voor maanden; niet nagedacht dat Nederlanders straks andere landen die virus uitroeien, zullen besmetten?!”

Dus nee. Het lijkt er inderdaad niet op dat Mark Rutte daar zeer indringend over heeft nagedacht.