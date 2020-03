Spannend! Ontmanteling V1-bom in Deventer moeilijker dan gedacht

De Explosieve Opruimingsdienst (EOD) heeft vanmiddag ongeveer duizend mensen geëvacueerd uit Deventer en het nabijgelegen dorpje Wilp. Er bleek namelijk een duizend kilo zware V1-bom te liggen! Ontmanteling bleek toch moeilijker dan gedacht.

Een Duitse V1, de vliegende bommen die tijdens de Tweede Wereldoorlog vooral Londen terroriseerden, werd vorig jaar bij wegwerkzaamheden ontdekt langs de snelweg A1. Linke soep, want zo’n apparaat draagt 935 kilo springstof met zich mee. Om die reden zijn dan ook zo’n duizend mensen geëvacueerd. Het interessante is dat dit één van de weinige volledig intacte V1-bommen ter wereld is!

Het ontmantelen ging echter niet zo soepel als men in eerste instantie had gehoopt. Het apparaat kent drie ontstekingen die verwijderd moeten worden, maar de tweede zat al muurvast. Wanneer men slechts één ontsteker zou verwijderen, kon het zomaar zijn dat zo’n beetje iedere trilling ervoor kon zorgen dat de V1 alsnog af zou gaan. Toen een hardloper per ongeluk het gebied in liep, brak er bij een paar van de aanwezigen toch even angstzweet uit! De man werd gelukkig uit het gebied gehaald. Daar was ook vast niet veel overtuigingskracht voor nodig.

Inmiddels is duidelijk dat beide ontstekingen nu zijn verwijderd en tegen 20:00 uur kunnen de geëvacueerde inwoners weer veilig terug naar hun dorp. De derde ontsteking functioneerde al niet meer, dus het gevaar is geweken! Knap werk.