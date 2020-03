Thierry Baudet: ‘Korte lockdown is nodig om mensenlevens te redden!’

Zoals u wellicht gelezen heeft zijn ze ook in bestuurlijk Den Haag momenteel bezig om een eventuele lockdown voor te bereiden. Volgens FVD-leider Thierry Baudet moet de overheid haast maken. Mensenlevens redden is nu het belangrijkste, aldus Baudet.

In een stellig statement roept Baudet de overheid op om een directe ‘lockdown’ te organiseren:

“De rekensom is simpel. We moeten zo min mogelijk besmettingen krijgen om te voorkómen dat zorg en Intensive Care overbelast raken. Wij vrezen dat het kabinet nu te weinig doet. Daarom pleiten we voor een korte #lockdown. Niet om politieke punten te scoren maar om levens te redden!”